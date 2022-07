Sinner fenomenale contro Alcaraz! Straripante rimonta a Umago, è il primo trionfo del 2022 6-7, 6-1, 6-1: in soli tre set Jannik Sinner ha regolato in finale del Croazia Open, lo spagnolo Carlos Alcaraz che era il detentore del trofeo.

A cura di Alessio Pediglieri

Jannik Sinner è stato semplicemente perfetto nella finale giocata oggi contro Carlos Alcaraz, nel Croazia Open di Umago, vincendo sulla terra rossa in tre set facilmente: 6-7, 6-1, 6-1. Per il tennista azzurro si tratta del primo successo conquistato in questo 2022. Lo spagnolo, che era il detentore del trofeo ed è attualmente al numero 5 del ranking mondiale ha ceduto quasi di schianto, pagando probabilmente la fatica che ha dovuto affrontare in semifinale, superando Giulio Zeppieri dopo quasi tre ore.

Per l'altoatesino un successo di rimonta dopo aver subito il tie-break nel primo set: Alcaraz non si scompone e sfrutta un brutto errore del tennista italiano che così gli consegna il primo set. Un inizio quasi perfetto per lo spagnolo che prova ad alzare ancora il livello a inizio secondo set quando si prende il primo gioco senza problemi e cerca subito il break al secondo, portandosi sul 40-0. Ma è proprio quando si vede sull'orlo del baratro che Sinner reagisce da gran campione: annulla tre palle break e da quel momento non fa più giocare Alcaraz.

Sinner sfrutta subito l'occasione per portarsi sul 2-1, strappando il servizio allo spagnolo, che cerca la reazione non riuscendo però a riprendere l'italiano. Così l'altoatesino scappa prima tenendo il servizio e poi con un altro break sul 4-1. L'italiano è in pieno controllo del match e lo conferma con il terzo break consecutivo che gli consegna il secondo set su un piatto d'argento: 6-1. È il preludio all'assolo finale che durerà tutto il terzo set: Sinner parte subito forte e, anche se Alcaraz prova a rientrare in partita sull'1-1, è nel terzo gioco che si decide il match.

L'equilibrio sulla terra rossa croata dura poco e quando Sinner difende il proprio servizio portandosi sul 2-1 per Alcaraz resta poco da fare: lo spagnolo prova a forzare il match, perdendo ancora il servizio, con Sinner che non lascia più scampo e va a chiudere anche il terzo set con lo stesso punteggio: 6-1. "Ho avuto momenti non facili nel 2022 ma grazie al lavoro duro siamo arrivati a questo punto", ha detto subito dopo il successo in Croazia.