Matteo Berrettini affronta Hubert Hurkacz in semifinale a Wimbledon. Il tennista italiano numero 9 al mondo e reduce dal successo sull'amico Felix Auger Aliassime, proverà a superare l'ostico polacco 18° giocatore Atp, galvanizzato dal trionfo su Roger Federer. In palio nella sfida in programma oggi alle 14, c'è la finale di Wimbledon contro uno tra Djokovic e Shapovalov, oltre ad un premio di poco più di un milione di euro. Solo un precedente nel tabellone principale del circuito Atp tra i due, con il successo di Hurkacz. Il match tra quest'ultimo e Berrettini, che comunque ha ammesso di preferire lui a Federer, si potrà seguire in TV in esclusiva su Sky. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida.

Wimbledon, dove vedere Berrettini – Hurkacz in TV e streaming

Berrettini-Hurkacz sarà trasmesso in TV in esclusiva su Sky. La semifinale di Wimbledon sarà visibile solo per gli abbonati sul canale Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis (201, 205 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre) e su uno degli altri canali dedicati al prestigioso Slam londinese, ovvero Sky Sport dal 252 al 256. La telecronaca sarà della coppia formata da Elena Pero e Paolo Bertolucci. Il match tra il tennista italiano e quello polacco che mette in palio la finale si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go: questo servizio, permetterà solo agli abbonati Sky, di vedere il match su dispositivi portatili e computer. Si potrà anche in alternativa comprare il singolo biglietto di Berrettini-Hurkacz sulla piattaforma live on-demand NOW.

Berrettini a Wimbledon oggi, orario e programma della partita contro Hurkacz

Il match tra Berrettini e Hurkacz è in programma oggi venerdì 9 luglio sul campo centrale dell'All England Club di Londra alle 14. Sarà questa la prima semifinale del tabellone maschile, che sarà seguita sullo stesso campo da quella tra la testa di serie numero 1 Novak Djokovic e il canadese Shapovalov. Nessuno slittamento d'orario previsto per Berrettini-Hurkacz visto che sarà il primo confronto in programma, anche nel caso in cui dovesse piovere. Il campo centrale di Wimbledon è infatti munito di copertura.

I precedenti tra Berrettini e Hurkacz

Berrettini e Hurkacz sono quasi coetanei, visto che il primo è del 1996 mentre il secondo è del 1997. I due si conoscono bene e si sono già incontrati nel circuito Atp. Uno il precedente, nel 2019 in occasione del Masters di Miami. In quell’occasione sul cemento americano a vincere fu Hurkacz con il punteggio di 6-4, 6-3, nel primo turno. In precedenza anche un confronto nelle qualificazioni degli Australian Open, quando a vincere fu Berrettini 7-5, 6-3. Questo sarà la prima sfida sull’erba. Hurkacz ha già giocato in stagione con giocatori azzurri: ha battuto Sinner nella finale di Miami, perdendo con Musetti poi a Roma. Il polacco si è preso poi la rivincita al primo turno di Wimbledon.

L'avversario in finale a Wimbledon del vincente di Berrettini-Hurkacz

Il vincente del confronto tra Berrettini e Hurkacz guadagnerà l'accesso alla finale di Wimbledon 2021. Il prossimo avversario nell'ultimo atto del torneo londinese, sarà il vincente del match tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov. I favori del pronostico sono tutti per la testa di serie numero 1 e primo giocatore del mondo, che ha disputato finora un torneo impeccabile, agevolato anche da un tabellone non irresistibile.

Quanto guadagna Berrettini in caso di vittoria su Hurkacz

Matteo Berrettini raggiungendo la semifinale di Wimbledon si è già assicurato la possibilità di incassare un premio di almeno 541mila euro. Nel caso in cui dovesse battere Hurkacz e approdare in finale, il tennista italiano guadagnerebbe poco più di un milione di euro. Premio raddoppiato in caso di vittoria del titolo dello Slam sull'erba londinese.