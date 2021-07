Roger Federer saluta Wimbledon. Lo svizzero, recordman sull’erba londinese con 8 titoli, è stato sconfitto da Hubert Hurkacz numero 18 Atp in 3 set con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-0. Bravo il polacco, protagonista di un match praticamente perfetto, in cui non ha accusato il timore reverenziale nei confronti di Federer. Comunque positivo il torneo del “maestro”, che non dimentichiamo è reduce da una stagione con poche partite, condizionata dai problemi al ginocchio. Hurkacz ora sfiderà in semifinale il vincente del match tra Berrettini e Auger Aliassime.

Il primo set è scivolato via abbastanza velocemente con Hurkacz che ha fatto tesoro del break conquistato, chiudendo poi 6-3. Il polacco molto incisivo al servizio nel secondo parziale ha incassato il ritorno di Federer che è subito scappato via sul 4-1. Bravo Hurkacz a restare calmo, e a rimontare fino al 4-4, vincendo poi anche questo set al tie-break (7-4). Il terzo set è stato una formalità addirittura per Hurkacz, capace di rifilare addirittura un 6-0 al re di Wimbledon. Una vittoria assolutamente meritata quella del polacco che sul veloce è capace di battere chiunque, e protagonista di una stagione molto positiva, in cui si è aggiudicato anche il Masters di Miami battendo in finale Jannik Sinner.

E a proposito di italiani, ora Hurkacz aspetta in semifinale il vincente del match tra Matteo Berrettini e Felix Auger Aliassime. Un tabellone comunque positivo per il polacco, che sfrutterà la scia dell'entusiasmo per aver battuto (oltre a Musetti nel primo turno), la testa di serie numero 2 Medvedev e poi un "gigante" come Federer. A proposito dello svizzero, cosa farà ora? Sarà questo il suo ultimo Wimbledon? Difficile dirlo, ma molto dipenderà anche dal fisico e dalle risposte che gli darà nelle prossime settimane. Al momento è tempo per lui di metabolizzare questo ko e prepararsi per le Olimpiadi di Tokyo.