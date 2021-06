Sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon 2021, il terzo Slam su erba che si terrà dal 28 giugno al 10 luglio sui 19 campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Scongiurato il rischio di vedere il campione in carica Djokovic e il recordman di titoli (8) Federer dallo stesso lato del main-draw: Nole sarà nella parte alta del tabellone, quella dove ci sono anche gli italiani Sinner, Fognini, Cecchinato, Travaglia e Seppi, mentre lo svizzero si trova in quella bassa dove a rappresentare l'Italia ci sono Berrettini, Sonego, Mager, Caruso e Musetti. Spicca l'assenza di Nadal e Thiem, entrambi alle prese con infortuni e costretti al forfait. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul tabellone, e sugli avversari degli italiani.

Tabellone Wimbledon 2021: Berrettini esordisce contro Pella, Sinner affronta Fucsovics

Nel tabellone principale è Matteo Berettini, reduce dalla vittoria al Queen's, a guidare la colonia degli italiani. Il tennista testa di serie numero 7 farà il suo esordio nella parte bassa del tabellone contro Pella, e potrebbe poi incrociare il cammino con Ruud e ai quarti con Zverev. Solo in semifinale dunque la sfida con uno tra Federer (che inizierà contro Mannarino) o la testa di serie numero 2 con Medvedev. Sempre nella parte bassa del tabellone ci sono anche Mager che sfiderà Londero e poi uno tra il rientrante Kyrgios o Humbert, Sonego (esordio con Sousa e poi eventualmente incrocio più avanti con Carreno) e Musetti e Caruso che hanno avuto il sorteggio peggiore. Il primo se la vedrà contro il polacco Hurkacz vincitore del Master di Miami in finale su Sinner, mentre il secondo giocherà contro Cilic, già finalista a Wimbledon.

Nella parte alta del tabellone, quella di Djokovic reduce dal trionfo del Roland Garros, che inizierà contro Draper, c’è l’esperto Seppi. Quest’ultimo potrebbe proprio ritrovarsi contro il numero uno al mondo in proiezione al terzo turno. Nella stessa parte del main draw anche Travaglia che inizierà contro Martinez, Sinner all’esame di Fucsovics, Cecchinato (contro la wild card Broady) e Fognini che sfiderà Ramos Vinolas. Potrebbero esserci dei derby dunque nei turni successivi.

Tabellone principale – parte alta

Questi gli incontri più interessanti della parte alta e bassa tabellone:

Djokovic-Draper

Tsitsipas-Tiafoe

Murray-Basilashvili

De Minaur-Korda

Schwartzman-Paire

Tabellone principale – parte bassa

Medvedev-Struff

Ruud-Thompson

Kyrgios-Humbert

Zverev-Griekspoor

Federer-Mannarino

I possibili ottavi di finale a Wimbledon



Per quanto riguarda i possibili ottavi, classifiche alla mano, Berrettini potrebbe incrociare Ruud protagonista di una prima parte di stagione importante. E poi in caso di vittoria Zverev ai quarti. Djokovic potrebbe ritrovarsi con un altro giocatore esperto come Monfils. Federer potrebbe sfidare invece prima Carreno e poi Medvedev.

Djokovic-Monfils

Rublev-Schwartzman

Tsitsipas-De Minaur

Shapovalov-Bautista Agut

Zverev-Auger Aliassime

Ruud-Berrettini

Federer-Carreño

Medvedev-Hurkacz

Il possibile quadro dei quarti di finale a Wimbledon

Djokovic-Rublev

Tsitsipas-Bautista Agut

Zverev-Berrettini

Federer-Medvedev

Il tabellone femminile per Wimbledon

Sorteggiato anche il tabellone femminile che registra l'assenza della campionessa in carica Halep alle prese con un infortunio e Naomi Osaka che ha deciso di prendersi una pausa. La numero 1 al mondo Barty nella parte alta del tabellone con la grande gloria Serena Williams e la Andreescu. Mentre la Swiatek, la Muguruza e la Sabalenka sono nella parte bassa. Tre le italiane in tabellone: Camila Giorgi che sfiderà la Teichmann e potrebbe poi vedersela in proiezione con la Muchova e la Pavlyuchenkova, la Trevisan che dopo la Vesnina potrebbe incrociare la Gauff e Jasmine Paolini. Quest'ultima dopo la Petkovic potrebbe affrontare la campionessa del Roland Garros Krejcikova.

Tutti gli italiani che parteciperanno allo Slam

Sono dunque complessivamente 13 i tennisti italiani che parteciperanno a Wimbledon 2021, 10 nel tabellone maschile e 3 in quello femminile. L'Italia dunque può contare su un gran numero di rappresentanti e ha buone speranze di risultati positivi, soprattutto da parte di chi si trova più a suo agio sull'erba come Berrettini e Sinner nel maschile, e la Giorgi nel femminile.

Tutti gli avversari al primo turno degli italiani: