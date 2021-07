Matteo Berrettini in finale a Wimbledon affronta Novak Djokovic. Il tennista italiano che in semifinale ha battuto Hurkacz, ora se la vedrà contro il numero 1 al mondo giustiziere di Shapovalov. L'incontro in programma oggi domenica 11 luglio alle ore 15 sul campo centrale dell'All England Club, sarà trasmesso in TV su Sky e su TV8. Due i precedenti, tutti favorevoli al serbo che va a caccia del suo sesto titolo a Wimbledon e della possibilità di piazzare il Grande Slam. Berrettini è il primo italiano a raggiungere la finale dello Slam londinese. Il vincente incasserà un premio di circa 2 milioni di euro. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'incontro e sul dove vederlo in streaming.

Wimbledon, dove vedere Berrettini – Djokovic in TV e streaming

Berrettini-Djokovic sarà trasmesso in TV in su Sky e TV8. La finale di Wimbledon si potrà seguire per gli abbonati Sky, sui canali Sky Sport 1, Sky Sport Tennis e Sky Sport (201, 205 dell'emittente satellitare, 472, 482 del digitale terrestre). Telecronaca affidata ad Elena Pero e Paolo Bertolucci. Il match sarà inoltre visibile anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre): una scelta voluta da Sky per consentire a tutti gli appassionati di assistere ad un evento storico per lo sport italiano. La sfida sarà visibile anche in streaming, per i possessori di un abbonamento Sky, grazie all'app Sky Go. Possibile acquistare anche il singolo biglietto dell'evento, sulla piattaforma live on demand NOW.

A che ora si gioca la finale di Wimbledon Berrettini-Djokovic

La finale di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic è in programma oggi domenica 11 luglio alle ore 15. Il match si giocherà sul Central Court dell'All England Club di Londra, ovvero il prestigioso campo centrale dell'impianto che ospita i Championship. Nessun rischio di slittamento orario o di rinvio legato al maltempo: il campo centrale infatti è munito di copertura, e in caso di pioggia, garantirà il normale svolgimento del match.

I precedenti tra Djokovic e Berrettini

Matteo Berrettini e Novak Djokovic si sono affrontati due volte in carriera nel circuito Atp. In entrambi i casi a vincere è stato il 34enne serbo numero 1 al mondo: primo confronto alle Finals 2019, quando Nole s’impose sul cemento 6-2, 6-1, secondo poche settimane fa al Roland Garros. In questa occasione Djokovic portò a casa una vera e propria battaglia con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-7, 7-5.

Quanto guadagna chi vince Wimbledon, i premi della finale

Matteo Berrettini grazie alla finale raggiunta a Wimbledon si è già assicurato un premio di 1.047.000 euro (e 1200 punti). Nel caso di sconfitta contro Djokovic, l’azzurro porterà a casa questo prezioso bottino. In caso di vittoria invece, il premio è addirittura il doppio. Chi trionferà a Wimbledon invece incasserà la bellezza di 1.978.000 euro, oltre a 2000 punti.