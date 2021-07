Matteo Berrettini è nella storia del tennis e dello sport italiano. Il giocatore capitolino ha battuto Hubert Hurkacz nella semifinale di Wimbledon, con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-7, 6-4 diventando così il primo azzurro a raggiungere l'ultimo atto del prestigioso torneo sull'erba londinese. Un risultato eccezionale per il nostro portacolori che ha dimostrato una grande solidità mentale, dopo aver perso il terzo set, guadagnandosi così la finale contro uno tra Djokovic e Shapovalov, con la testa di serie numero 1 nettamente favorita.

Berrettini batte Hurkacz, la cronaca della semifinale

Dopo un avvio equilibrato in cui a farla da padrone è il servizio, la svolta del primo set è arrivata nel 7° game. Berrettini, dopo aver salvato una palla break, ha strappato la battuta al polacco sfoderando un game di altissimo livello. Hurkacz ha accusato il colpo, ed è andato in confusione incassando di lì a poco anche il secondo break per il 6-3 in favore di Berrettini. Quest'ultimo in avvio del secondo set ha fatto vedere il suo miglior tennis concedendo pochissimo a Hurkacz che nei primi 3 game ha portato a casa appena un 15. La situazione non è cambiata nel prosieguo del parziale con un dominante Berrettini che ha approfittato di un tramortito Hurkacz per chiudere addirittura con un perentorio 6-0, figlio di 10 game consecutivi.

Il terzo set si è rivelato più equilibrato grazie alla crescita del giustiziere di Federer, che è riuscito ad allungare il confronto fino al tie-break dove ha sfruttato il primo passaggio a vuoto di Berrettini per chiudere 7-3 e aggiudicarsi il parziale. Nel 4° set però il nono giocatore al mondo ha reagito subito piazzando il break in apertura. Un vantaggio che è poi riuscito a mantenere fino alla fine: 6-4 e titoli di coda sulla semifinale di Wimbledon. Festa grande per Matteo e per il suo angolo: in visibilio, i genitori, e la fidanzata Tomljanovic capace di raggiungere i quarti nel tabellone femminile.

L'avversario di Berrettini in finale a Wimbledon e i precedenti

Dopo Sara Errani e Roberta Vinci che nel 2014 vinsero a Wimbledon nel doppio femminile, ecco dunque il primo storico italiano in una finale del singolare dello Slam britannico. Un'impresa che permette a Berrettini, di incassare un premio superiore al milione di euro, e di lasciare un segno indelebile nel tennis italiano. Ora manca l'ultimo step, il più difficile, contro uno tra Djokovic e Shapovalov. Il favorito è ovviamente il primo che in questa stagione ha già trionfato al Roland Garros e agli Australian Open, e va a caccia del suo sesto Wimbledon.

Due i precedenti contro Berrettini, l'ultimo rivelatosi una vera e propria battaglia in Francia, poche settimane fa. Anche contro Shapovalov, l'italiano ha giocato in due occasioni, collezionando altrettante sconfitte. Ma il Matteo visto a Londra è un giocatore capace di mettere in difficoltà chiunque.