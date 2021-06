Il torneo di Wimbledon è il più prestigioso al mondo. Non c'è tennista che non spera di vincere lo Slam su erba che si disputa sui campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Sui prati di Londra Novak Djokovic va a caccia dell'ennesimo successo a Wimbledon e soprattutto insegue il Grande Slam, avendo già vinto gli Australian Open e il Roland Garros. Manca Nadal, che ha dato forfait come Thiem. Matteo Berrettini che recentemente ha vinto il torneo del Queen's è pronto a stupire ancora una volta. Ma gli occhi di tutti saranno anche su Roger Federer, che detiene il record di successi, ha vinto 8 volte a Wimbledon. Il prize money del torneo di Wimbledon è tra i più alti al mondo: anche se i tennisti, pure in questo torneo, devono comunque fare i conti con una riduzione netta rispetto al montepremi delle ultime edizioni, il Covid ha avuto un impatto pesante anche sulle casse di Wimbledon. Ecco tutte le informazioni e le cifre in ballo per i premi riservati ai giocatori, dalle qualificazioni fino alla finale.

Il montepremi del Wimbledon: quanto guadagna il vincitore

Il montepremi del torneo di Wimbledon, che lo scorso anno saltò a causa della pandemia per la prima volta dal 1945, resta comunque elevatissimo. Perché in palio ci sono circa 31 milioni di sterline. A cascata verrà distribuita quella cifra. Ottengono un guadagno cospicuo anche i tennisti che hanno preso parte al torneo di Qualificazione. I vincitori del torneo maschile e di quello femminile otterranno lo stesso premio che ammonta esattamente a 1,7 milioni di sterline (1,978 milioni di euro). Una cifra inferiore rispetto ai 2,35 milioni dell'edizione del 2019 vinta da Djokovic, in un'infinita e memorabile finale con Federer, e da Simona Halep che demolì Serena Williams.

Tutti i prize money di Wimbledon 2021

Il montepremi di Wimbledon è di 28.490.000 euro (26,98 milioni di sterline). Una cifra molto alta, ma non quanto quella del Roland Garros. Il taglio in percentuale rispetto all'ultima edizione è di circa il 5%. Il montepremi dai primi turni fino ai quarti di finale resta immutato, ma cambia invece per vincitore, finalista e semifinalisti. L'obiettivo, stabilito dal sindacato giocatori, è quello di avere una distribuzione più equa del prize money tra i tennisti, cercando di favorire i giocatori con il ranking più basso e che guadagnano meno durante la stagione. Il vincitore guadagna 1,978 milioni di euro, il finalista perdente guadagnerà 1,047 milioni di euro (900 mila sterline), mentre i semifinalisti intascheranno 541 mila euro (465 mila sterline). Chi perderà al primo turno porterà a casa 55 mila euro. Ecco la ripartizione dei premi:

1° turno qualificazioni: 9.900 euro

2° turno qualificazioni: 18.053 euro

3° turno qualificazioni: 29.700 euro

1° turno tabellone principale: 55.905 euro

2° turno tabellone principale: 87.330 euro

Sedicesimi di finale: 133.900 euro

Ottavi di finale: 210.075 euro

Quarti di finale: 349.310 euro

Semifinali: 541.000 euro

Finale: 1.047.000 euro

Vincitore: 1.978.000 euro

MONTEPREMI: 31.436.0545 euro