Novak Djokovic batte Denis Shapovalov in 3 set e conquista la finale di Wimbledon, dove c'è ad attenderlo Matteo Berrettini. Il tennista serbo nella seconda semifinale dello Slam londinese si è imposto con il risultato di 7-6, 7-5, 7-5, sul canadese che esce comunque a testa altissima dai Championship. Il numero 1 del mondo va a caccia del quinto titolo a Wimbledon nella finale contro il tennista italiano, protagonista di un eccezionale exploit, che si gioca domenica 11 luglio alle ore 15.

Per Djokovic la semifinale contro Shapovalov non è stata affatto semplice. Costretto a recuperare un break nel primo parziale, Nole si è imposto poi al tie-break sfoderando la solita eccezionale tenuta mentale, contro l'aggressivo canadese. Secondo parziale che il serbo ha fatto suo in extremis strappando la battuta all'avversario all'undicesimo game per il definitivo 7-5 finale. Stesso copione anche nel terzo set e ulteriore 7-5 in favore del cinque volte vincitore di Wimbledon che chiude dunque la pratica

Adesso Novak Djokovic dovrà vedersela contro Matteo Berrettini che ha vinto la semifinale contro Hurkacz diventando il primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon. Una sfida in cui il serbo parte con i favori del pronostico, ma che non dovrà sottovalutare anche alla luce dell'ultimo precedente. Djokovic e Berrettini infatti si sono incrociati nell'ultimo Roland Garros, e il serbo ha dovuto lottare duramente per avere la meglio sull'azzurro.

E adesso sull'erba di Wimbledon sarà ancora più difficile, a giudicare dallo stato di forma di Berrettini, e del suo trovarsi a proprio agio su questa superficie. In palio per Nole, oltre ad un premio di circa 2 milioni di euro, anche la possibilità di vincere il terzo Slam stagionale, con il sogno del Grande Slam che potrebbe essere completato con un'eventuale poker agli US Open.