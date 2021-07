Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon. Il tennista italiano grazie al successo in semifinale su Hurkacz è diventato il primo azzurro della storia a conquistare l'ultimo atto dello Slam londinese nel tabellone individuale. Il prossimo avversario di Berrettini sarà uno tra Djokovic e Shapovalov. Quando si gioca la finale di Wimbledon? Il match è in programma domenica 11 luglio alle ore 15.

Orario finale Wimbledon domenica 11 luglio

La finale del torneo di Wimbledon è in programma domenica 11 luglio. Matteo Berrettini scenderà in campo contro uno tra Djokovic e Shapovalov sul "Centre Court" dell'All England Club di Londra, ovvero il campo centrale. Il match è in programma alle ore 15, senza il rischio di slittamenti. Infatti non sono previsti altri incontri in precedenza e la finale non è a rischio anche in caso di maltempo. L'impianto infatti è dotato di copertura e dunque anche nel caso in cui dovesse piovere, non ci saranno rinvii o sospensioni (al massimo solo i 15′ necessari per chiudere il tetto).

Contro chi gioca Berrettini in finale a Wimbledon

Matteo Berrettini nella finale di Wimbledon se la vedrà contro uno tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov. Il favorito è il primo, numero 1 del mondo e prima testa di serie del seeding, capace di vincere già in 5 occasioni questo Slam. Nole che ha già vinto Australian Open e il Roland Garros ha l'obiettivo di realizzare il Grande Slam che sarebbe poi da completare con un successo agli US Open. Attenzione però a Shapovalov, protagonista di un Wimbledon finora eccezionale, 12° giocatore Atp. Entrambi hanno 2 precedenti contro Berrettini con gli stessi esiti, ovvero 2 vittorie per Djokovic e altrettante per Shapovalov. L'ultimo confronto risale a poche settimane fa al Roland Garros, quando Matteo ha dato filo da torcere a Djokovic.