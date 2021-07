Diretta Berrettini-Hurkacz Wimbledon live, nuovo orario e risultato semifinale: Matteo a caccia di una storica finale

Berrettini-Hurkacz è la semifinale in programma oggi alle ore 14.30 al torneo di Wimbledon 2021 oggi, in diretta TV e in streaming su Sky. Sul campo centrale dell’All England Club la sfida del Grande Slam di Londra: il tennista capitolino che può diventare il primo italiano in finale a Wimbledon, è stato sconfitto nell’unico precedente con il polacco, anche se questa volta è leggermente favorito anche per il ranking Atp. Berrettini è il numero 9 al mondo, mentre Hurkacz è il numero 18. A seguire l’altra semifinale tra il numero 1 Djokovic e Shapovalov con il vincente che sfiderà uno tra Berrettini e Hukacz. Su Fanpage.it la diretta e il risultato dell’incontro in tempo reale.