Sainz e Sinner, colloquio impacciato a Montecarlo: "Spero che non verrai a vedere la Formula 1" Lo scambio di battute tra il pilota della Ferrari e il campione di tennis è durato qualche minuto, fino a un auspicio scaramantico. "Verrai a vedere qualche Gran Premio?". "Ci provo, ma tra poco c'è il Roland Garros".

Il dialogo di Jannik Sinner con Carlos Sainz a Montecarlo è cordiale e all'insegna dello scambio di complimenti reciproci. Sono sinceri, ma servono anche a sciogliere un po' l'impaccio tra persone che non hanno abituale confidenza poi si lasciano andare a un sorriso e a una promessa/auspicio scaramantica.

La presenza del pilota della Ferrari al Country Club non è casuale: il prossimo appuntamento per il Mondiale è tra una decina di giorni (21 aprile, Gran Premio in Cina) e ha approfittato del periodo di libertà anche per veder giocare il campione italiano (reduce dalla vittoria netta contro Korda) che segue con interesse. Un crossover tra tennis e motori considerato che il vincitore degli Australian Open è anche un appassionato di Formula 1 (di cui nel 2024 è ambasciatore).

Il dialogo tra Sainz e Sinner al Country Club di Montecarlo

Lo scambio di battute è durato qualche minuto e non poteva sfuggire alle telecamere che erano lì a raccogliere quel momento. Lo spagnolo della Rossa ha chiesto a Sinner anche quando e se potrà mai ricambiare la visita assistendo a una gara del Circus iridato, calendario e risultati permettendo. La risposta ricevuta è stata scaramantica.

Sinner: "Ti piace il tennis?".

Sainz: "Certo, sono venuto qui per vederti giocare".

Sinner: "Ah… okay".

Sainz: "Ero seduto alle tue spalle, faccio il tifo per te".

Sinner: "Ti ringrazio molto. Complimenti anche a te".

Sainz: "Segui la Formula 1?".

Sinner: "Certo, adoro la Formula 1".

Sainz: "Quest'anno verrai a vedere qualche Gran Premio?".

Sinner: "Sì, mi piacerebbe e faccio il possibile. Ma tra poco c’è il Roland Garros".

Sainz: "Magari vieni anche se è domenica".

Sinner: "Sì… se va male vengo sicuramente".

Sainz: "Allora spero che tu non venga…".

Sinner: "Spero di no, proprio di no…".

Sinner avrà mai tempo per assistere almeno a una corsa del Mondiale di F1? Impossibile pensarci, adesso considerati i tempi e le necessità differenti del suo calendario. Trovare "un periodo buca" per mettersi a bordo di un aereo e volare da una parte all'altra del mondo incrociando tutte le date è impresa da missione impossibile. Sainz, invece, era in tribuna a Montecarlo assieme alla fidanzata, Rebecca Donaldson. E la sua chiacchierata con Sinner non poteva passare inosservata. Così come non passò inosservata quella in campo con una big del tennis internazionale, Serena Williams, che lo fece sentire in imbarazzo quando gli disse: "Vorrei avere un diritto così".