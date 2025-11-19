Quando si giocano le semifinali di Coppa Davis 2025: data e avversaria dell’Italia

Dopo aver ammirato le gesta di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino, ora l'attenzione del tennis internazionale si sposta a Bologna, nuova sede delle Final Eight di Coppa Davis. Saranno assenti Carlos Alcaraz, Sinner e Musetti, ma l’Italia di Filippo Volandri ha un unico obiettivo: centrare il terzo titolo consecutivo. La Germania si affiderà a Zverev. Gli Azzurri debutteranno oggi, mercoledì 19 novembre, contro l’Austria, con una possibile semifinale contro Francia o Belgio in caso di vittoria.

Il capitano Volandri ha convocato Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini per i singolari, mentre Simone Bolelli e Andrea Vavassori formeranno la coppia di doppio. Ogni confronto prevede tre match – due singoli e un doppio – e chi ne conquista due accede al turno successivo.

Le otto nazioni in gara, nell’ordine del tabellone di Bologna, sono: Italia, Austria, Francia, Belgio, Spagna, Repubblica Ceca, Argentina e Germania.

Coppa Davis, il tabellone dell'Italia: l'avversaria in semifinale

L’Italia debutta contro l’Austria, la sorpresa del torneo e sulla carta la squadra meno attrezzata tra le otto presenti a Bologna. Il leader austriaco sarà Filip Misolic, numero 80 del mondo, sfavorito contro qualunque singolarista azzurro. Gli austriaci avranno però il vantaggio di giocare senza pressioni e possono contare su un doppio solido formato da Lucas Miedler e Alexander Erler.

Superato il primo ostacolo, il livello si alzerebbe subito: in semifinale l’Italia affronterà il Belgio, che ha eliminato la Francia.

Sulla carta, l’Italia è favorita rispetto ad Austria, Francia e Belgio e può puntare alla terza finale consecutiva. Nell’ultimo atto gli azzurri potrebbero incrociare una big come la Spagna di Alcaraz o la Germania guidata da Zverev, probabilmente destinate a sfidarsi in semifinale. La Spagna, tuttavia, dovrà prima superare una Cechia in grande crescita, mentre la Germania sembra avere un percorso più agevole contro l’Argentina.

Tabellone dell'Italia nella Coppa Davis 2025

Quarti : Austria

: Austria Semifinale : vincente Italia-Austria vs Belgio

: vincente Italia-Austria vs Belgio Finale: una tra Spagna, Cechia, Germania, Argentina

Quando si giocano le semifinali della Coppa Davis, le date

Queste sono le date e i possibili accoppiamenti delle semifinali della Coppa Davis 2025.