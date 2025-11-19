Tennis
Quando si giocano le semifinali di Coppa Davis 2025: data e avversaria dell’Italia

Quando si giocano le semifinali di Coppa Davis 2025: la data e la possibile avversaria dell'Italia. Il tabellone degli Azzurri di Volandri nella Final Eight di Bologna.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Dopo aver ammirato le gesta di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino, ora l'attenzione del tennis internazionale si sposta a Bologna, nuova sede delle Final Eight di Coppa Davis. Saranno assenti Carlos Alcaraz, Sinner e Musetti, ma l’Italia di Filippo Volandri ha un unico obiettivo: centrare il terzo titolo consecutivo. La Germania si affiderà a Zverev. Gli Azzurri debutteranno oggi, mercoledì 19 novembre, contro l’Austria, con una possibile semifinale contro Francia o Belgio in caso di vittoria.

Il capitano Volandri ha convocato Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini per i singolari, mentre Simone Bolelli e Andrea Vavassori formeranno la coppia di doppio. Ogni confronto prevede tre match – due singoli e un doppio – e chi ne conquista due accede al turno successivo.

Le otto nazioni in gara, nell’ordine del tabellone di Bologna, sono: Italia, Austria, Francia, Belgio, Spagna, Repubblica Ceca, Argentina e Germania.

Immagine

Coppa Davis, il tabellone dell'Italia: l'avversaria in semifinale

L’Italia debutta contro l’Austria, la sorpresa del torneo e sulla carta la squadra meno attrezzata tra le otto presenti a Bologna. Il leader austriaco sarà Filip Misolic, numero 80 del mondo, sfavorito contro qualunque singolarista azzurro. Gli austriaci avranno però il vantaggio di giocare senza pressioni e possono contare su un doppio solido formato da Lucas Miedler e Alexander Erler.

Superato il primo ostacolo, il livello si alzerebbe subito: in semifinale l’Italia affronterà il Belgio, che ha eliminato la Francia.

Immagine

Sulla carta, l’Italia è favorita rispetto ad Austria, Francia e Belgio e può puntare alla terza finale consecutiva. Nell’ultimo atto gli azzurri potrebbero incrociare una big come la Spagna di Alcaraz o la Germania guidata da Zverev, probabilmente destinate a sfidarsi in semifinale. La Spagna, tuttavia, dovrà prima superare una Cechia in grande crescita, mentre la Germania sembra avere un percorso più agevole contro l’Argentina.

Tabellone dell'Italia nella Coppa Davis 2025

  • Quarti: Austria
  • Semifinale: vincente Italia-Austria vs Belgio
  • Finale: una tra Spagna, Cechia, Germania, Argentina
Immagine

Quando si giocano le semifinali della Coppa Davis, le date

Queste sono le date e i possibili accoppiamenti delle semifinali della Coppa Davis 2025.

  • Venerdì 21 novembre: semifinale Italia-Austria/Belgio, ore 16
  • Sabato 22 novembre: semifinale Spagna-Repubblica Ceca/Argentina-Germania, ore 12
  • Domenica 23 novembre: finale ore 15
Notizie
Tennis
Immagine
Live
Tennis
