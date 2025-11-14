Chi sono i convocati dell’Italia per la Coppa Davis dopo le pesanti rinunce di Sinner e Musetti

Chi sono i convocati dell’Italia per le Finals di Coppa Davis 2025 dopo le rinunce di Sinner e Musetti: la scelta del capitano Filippo Volandri.

L'Italia si appresta a giocare le Finals di Coppa Davis 2025 senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. La squadra del capitano Filippo Volandri, che scenderà in campo a Bologna dal 18 al 23 novembre, potrà contare su Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego come singolaristi e Simone Bolelli e Andrea Vavassori per il doppio.

Da regolamento, fino alle ore 11:00 del giorno precedente l’inizio delle Finals sarà possibile modificare fino a tre nomi nella lista. Gli Azzurri inizieranno la loro corsa dai quarti, dove affronteranno l’Austria.

Lorenzo Soneego.

Come lo scorso anno, gli azzurri proveranno a difendere il titolo a poche settimane dal trionfo della squadra femminile in Billie Jean King Cup 2025. Anche la Spagna avrà il suo fuoriclasse: Carlos Alcaraz è stato, difatti, convocato.

Musetti: "Non parteciperò alle Finali di Bologna"

"Considerando le mie condizioni fisiche, ho parlato con il capitano Volandri e abbiamo deciso che non prenderò parte alla Coppa Davis di Bologna quest’anno". Con queste parole, pronunciate in conferenza stampa dopo il ko contro Carlos Alcaraz alle Nitto ATP Finals di Torino, Lorenzo Musetti ha annunciato il suo forfait.

"C’è grande amarezza per come sono arrivato a questo appuntamento: con una preparazione migliore avrei provato a esserci, nonostante anche i miei impegni familiari. Purtroppo, stavolta resterò fuori".

Dopo la rinuncia di Jannik Sinner, il capitano Filippo Volandri deve quindi fare i conti anche con l’assenza del giocatore carrarino in vista delle Finals della prossima settimana a Bologna. Restano confermati Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori: i candidati principali per prendere il posto di Musetti sono Lorenzo Sonego e Luciano Darderi ma il tennista piemontese è il principale candidato per andare a giocarsi le sue carte alle Finals.