Lorenzo Musetti non giocherà la Coppa Davis, l’annuncio ufficiale dopo le ATP Finals: due le cause

Lorenzo Musetti dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz alle ATP Finals ha annunciato la sua assenza in Coppa Davis per motivi fisici e familiari. Il sostituto potrebbe essere Sonego.

Lorenzo Musetti dopo l'uscita di scena dalle ATP Finals figlia della sconfitta contro Carlos Alcaraz ha annunciato che non giocherà la Coppa Davis. Amarezza e rammarico per il tennista italiano che ha spiegato i motivi della sua decisione, legata alla sua situazione fisica e familiare. Dopo Jannik Sinner dunque la squadra italiana campione in carica perde un altro protagonista. Chi lo sostituirà? In pole position c'è Lorenzo Sonego, favorito su Darderi.

Dunque due le cause che hanno portato Musetti a comunicare il forfait al capitano dell'Italia Volandri: "Considerata la mia condizione fisica e la mia situazione familiare, abbiamo deciso di comune accordo con Filippo che per quest’anno non giocherò la Coppa Davis".

L'annuncio di Musetti dopo la sconfitta contro Alcaraz alle ATP Finals

In realtà l'ipotesi di una mancata presenza di Lorenzo Musetti nella fase finale della Coppa Davis sembrava concreta già nei giorni scorsi. L'azzurro molto stanco dopo la finale di Atene, si è ritrovato tra gli 8 di Torino dopo la rinuncia di Djokovic alle ATP Finals. Nell'esordio sfortunato contro Fritz e nella vittoria sofferta contro de Minaur aveva mostrato anche condizioni fisiche non ottimali, dopo una stagione molto intensa.

I motivi familiari dietro la scelta di Lorenzo Musetti

Proprio questa dunque è una delle cause che lo hanno spinto a rinunciare alla possibilità di essere uno dei singolaristi dell'Italia a Bologna contro l'Austria e poi eventualmente nel prosieguo del torneo. Inoltre bisogna tenere conto anche della situazione familiare del ragazzo che sta per diventare padre per la seconda volta, con la sua compagna Veronica che potrebbe partorire proprio la prossima settimana. C'è dunque la volontà di fermarsi e ricaricare le energie anche con la consapevolezza di non poter dare quello che la maglia azzurra richiede.

Chi potrebbe sostituire Musetti in Coppa Davis

Secondo le ultime indiscrezioni il principale indiziato a sostituire Musetti in Coppa Davis dovrebbe essere Lorenzo Sonego che in questi giorni si è allenato a Torino con Matteo Berrettini. Uomo Davis Sonny, con più defilato Luciano Darderi che comunque è stato in contatto costante con Volandri, per sua stessa ammissione.