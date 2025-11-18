Carlos Alcaraz infortunato, il numero 1 del tennis non gioca la Coppa Davis con la Spagna a Bologna

Anche Carlos Alcaraz non giocherà la Coppa Davis. La notizia era nell'aria, ora è ufficiale. Dopo i forti rumors diffusi da Partidazo Cope è arrivato proprio il tweet del numero 1 del mondo che parla dell'edema muscolare che lo costringe al forfait. L'infortunio patito durante la finale delle ATP Finals con Sinner c'è ed è stato conclamato. Il tennista si è recato a Bologna, con un furgone, ma la Final Eight non la giocherà.

L'infortunio nella finale con Sinner a Torino

Nel corso della finale di Torino, Carlos Alcaraz aveva chiamato medico e fisioterapista quando aveva sentito, sul finire del primo set, qualcosa alla gamba destra. Valutato e massaggiato ha continuato a giocare senza batter ciglio, ne ha fatto cenno a quel problema nel post-partita. Ma il problema alla gamba è rimasto.

Il day after dello spagnolo è stato rappresentato dalla Coppa Davis e dunque dal trasferimento da Torino a Bologna, dove ha svolto anche degli esami per capire l'entità del problema fisico. Il problema è stato ufficializzato dalla risonanza magnetica al bicipite femorale destro: c'è un edema muscolare al bicipite femorale di alto grado.

Alcaraz rinuncia a Repubblica Ceca-Spagna

Alcaraz non giocherà la Coppa Davis, l'esordio ci sarebbe stato giovedì con Repubblica Ceca-Spagna, che senza il numero 1 perderà veramente tanto, considerato pure che Ferrer non ha convocato Davidovich Fokina. Carlos va via, lascia, e manca ancora questo obiettivo. La Spagna è dalla parte più complicata del tabellone e senza il suo campione dovrà fronteggiare i cechi ed eventualmente la Germania di Zverev, che esordirà con l'Argentina, che è vista come una delle grandi favorite per il successo finale.

L'annuncio di Alcaraz "Mi dispiace molto, non posso gareggiare"

Un tweet a metà mattina per l'annuncio ufficiale: "Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare per la Spagna in Coppa Davis a Bologna. Ho un edema al bicipite femorale destro e il medico mi ha consigliato di non gareggiare. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più bella che ci sia e non vedevo l'ora di aiutarci a lottare per la Coppa Davis. Torno a casa con il cuore pesante".