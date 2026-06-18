Jannik Sinner al matrimonio di Mondo Duplantis, storia di una vera amicizia e una foto sorprendente

Alcune immagini del tennista italiano alla cerimonia del record man di salto con l’asta sono divenute virali. Il motivo? Sinner è sembrato alticcio, ma la realtà è un’altra.

Jannik Sinner "rilassato" alla cerimonia di nozza di Armand Duplantis.

No, non può essere. Quello lì, portato a spalle da Armand "Mondo" Duplantis e il papà del record man mondiale di salto con l'asta, non può essere Jannik Sinner. Ma no, dai… è una foto riprodotta con l'intelligenza artificiale: è la prima riflessione fatta di pancia nel vedere il tennista italiano in atteggiamenti completamenti diversi da quelli abituali. Sorridente, sguardo chino, caracollante abbastanza da essere sorretto per aver bevuto un bicchiere di troppo: in una parola, umano. Sorpreso e paparazzato, con tanto di mano tutt'altro che ferma al momento del clic. È così che il numero uno al mondo appare in alcune immagini non ufficiali scattate durante la cerimonia di nozze a Cannes dell'atleta con la compagna di lunga data, Desire Inglander. Altro che freddo e perennemente misurato. Altro che "robot" programmato solo per allenarsi bene e giocare sempre meglio, per vincere. Altro che incapace di divertirsi, versione di sé che lo stesso Sinner ha smentito più volte sia pure senza nulla concedere rispetto alla cortina di privacy che lo circonda. È bastata quella diapositiva diversa dal solito, che ha raccolto uno dei momenti del ricevimento, per trasformare l'incredulità in gossip e suscitare commenti di ogni tipo.

Duplantis e Sinner durante la cerimonia di nozze.

La foto di Sinner abbracciato a Duplantis e al padre del campione

Come stanno realmente le cose? Ammesso anche la foto (condivisa sui social da corn_castille) sia vera e non generata da qualche software, c'è una cosa che va subito precisata: si può mai affermare con certezza che Sinner sia alticcio, quasi ubriaco? No, certo. Cosa spinge molti a una deduzione del genere? La postura, le espressioni dei protagonisti: Sinner, che è al centro curvo in avanti e con portamento molto disteso in un momento informale, appoggia il braccio destro sulle spalle di papà Duplantis (a sinistra, che ha in mano un bicchiere di vino semivuoto) e il sinistro sul campione (a destra, senza giacca).

Che Jannik sia rilassato e suo agio in un contesto in cui sente di potersi lasciare andare un po', invece sì: è la versione che sembra molto più fedele. Il motivo di fondo è il rapporto di amicizia che lo lega a Duplantis, stesso feeling che unisce le rispettive compagne.

L'amicizia tra Duplantis e Sinner, il legame tra le compagne

"Mondo" e Sinner sono buoni amici e spesso visti insieme in diverse occasioni, tra cui partite di golf e altri eventi mondani oppure occasioni ufficiali come i Laureus Awards. Lo stesso Duplantis, in diverse occasioni, ha sottolineato la stima che ha nei confronti del tennista italiano e di quanto ne ammiri il percorso oltre che il talento. Più che buoni sono anche i rapporti tra le loro compagne (Laila Hasanovic e Desiré Inglander, adesso consorte dell'atleta) che sono amiche, situazione che ha consolidato il feeling che già c'è tra atleti. Entrambe modelle e influencer di circa 24-25 anni, si frequentano e si tengono in contatto (anche) nel mondo della moda e degli eventi.

Jannik Sinner e la compagna Laila Hasanovic durante il buffet.

Come sta Jannik dopo la crisi al Roland Garros

Ecco perché agli scatti "leggeri" che arrivano dal matrimonio di Duplantis va dato il giusto peso e la giusta interpretazione: ovvero di un ragazzo che, dopo la crisi al Roland Garros per il malessere accusato in campo a causa dello sforzo in condizioni climatiche difficili per il gran caldo, s'è concesso qualche momento di relax dopo mesi pesanti per lo stress fisico ed emotivo. Sta bene. Ha solo staccato un po' la spina per ritrovare il giusto equilibrio, continuando ad allenarsi a Monte Carlo come sempre (ma con la novità del cerotto sul braccio che monitora i valori di glucosio dopo gli ultimi controlli a cui s'è sottoposto) in vista di Wimbledon. Ha un titolo da difendere, lo sa bene. Ma sorridere ogni tanto pure fa bene.