Duplantis infinito, vola a 6.31 e stabilisce il nuovo record mondiale: è il suo 15° primato personale

"Mondo" Duplantis lo ha rifatto. Lo ha rifatto per la 15a volta che, probabilmente, non sarà nemmeno l'ultima: a Uppsala a casa propria in Svezia nel corso di una tappa del World Indoor Tour a livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto, si è preso il 15° record mondiale di salto con l'asta. Alzando l'asticella di un centimetro più in alto dell'ultimo primato, superando i 6 metri e 31 centimetri.

Una apoteosi totale, per un campione infinito che sta perfettamente mantenendo le aspettative con la storia dell'atletica leggera e del salto con l'asta in particolare, dove da un decennio non ha più rivali degni di questo nome, monopolizzando le scene in pedana e gestendo i propri salti e i record come meglio crede. Centellinandoli, studiandoli a tavolino, esibendosi sapendo perfettamente se, come e quando decida di prendersi un altro spicchio di storia.

Lo show di Duplantis al World Indoor Tour: vittoria e record per la gioia del pubblico

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e a Parigi 2024 ha regalato l'ennesima magia al pubblico accorso per assistere dal vivo in una cornice in cui tutti si aspettavano ciò che poi, puntualmente, è avvenuto: un evento organizzato dallo stesso fuoriclasse svedese, davanti al proprio pubblico, con il suo Paese che gli ha intitolato la kermesse, riservata esclusivamente alla sua disciplina di elezione, la "Mondo Classic". Lo show è stato perfetto: sempre al primo tentativo ha superato tutte le misure che aveva di fronte, entrato in gara a 5.65, si è poi spinto a 5.90 e vincendo la gara a 6.08. Ordinaria amministrazione per "Mondo" Duplantis che poi ha regalato il pezzo forte della casa: ha fatto alzare l’asticella un centimetro sopra al già suo primato mondiale e, di fronte ad un pubblico totalmente in silenzio, ha superato anche quell'ostacolo, prendendosi la standing ovation.

Tutti i record di Duplantis, dal 2000 ad oggi: 15 primati mondiali

Si tratta oramai di un appuntamento fisso, dal lontano 2020 ad oggi. Ogni volta che decide, Duplantis si prende un nuovo record ed è arrivato alla sua 15a prestazione assoluta. La prima si era fermata a 6.17 l’8 febbraio 2020 a Torun fino all'attuale che da quando la World Athletics ha unificato i record del mondo, non si ha più distinzione tra out e indoor.