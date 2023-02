Finale ATP Rotterdam 2023, oggi Sinner-Medvedev: orario e dove vederla in diretta TV e streaming Jannik Sinner affronta Daniil Medvedev nella finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il match inizierà alle ore 15:30 e si potrà seguire in diretta TV e streaming su Sky, ma anche su Supertennis.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner giocherà oggi la finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Per il tennista italiano è la seconda finale consecutiva. Un'altra domenica con una finale per Jannik che rispetto a Montpellier, dove ha vinto il titolo numero 7 della sua carriera, sfiderà un avversario molto forte e cioè il russo Daniil Medvedev, che di questi tempi un anno fa diventava numero 1 del mondo.

Sono sette le partite consecutive vinte da Sinner che dopo essersi imposto nel torneo di Montpellier si è trasferito a Rotterdam e ha battuto uno via l'altro il francese Bonzi, il numero 1 del tabellone Tsitsipas, Wawrinka e in semifinale l'olandese Griekspoor. Ora Jannik è chiamato alla difficile sfida con Medvedev, che all'improvviso sembra risorto: tra quarti e semifinali ha concesso le briciole al canadese Auger-Aliassime e al bulgaro Dimitrov.

Jannik Sinner disputerà a Rotterdam la nona finale della sua carriera, e la disputerà a ventuno anni e mezzo. Delle precedenti otto ne ha vinte sette! Già un italiano ha vinto il torneo di Rotterdam: Omar Camporese, nel 1991 che batté in tre set Ivan Lendl, uno dei giocatori più forti dell'epoca. In ogni caso, sia di successo che di sconfitta, Sinner salirà al dodicesimo posto al mondo. Medvedev invece tornerà nella top ten.

A che ora gioca Sinner oggi contro Medvedev a Rotterdam: orario e programma

L'ultima giornata del torneo di Rotterdam si chiude con due incontri. Alle ore 13 si disputa la finale del torneo di doppio che vedrà protagonisti l'indiano Bopanna e l'australiano Ebden contro il croato Dodig e l'americano Krajicek. Non prima delle 15:30 scenderanno in campo Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

ore 13: finale torneo di doppio Dodig/Krajicek – Bopanna/Ebden

ore 15:30: Sinner – Medvedev

Dove vedere Sinner-Medvedev in diretta TV e streaming: il canale in chiaro

La finale del torneo di Rotterdam si giocherà quindi alle ore 15:30. Sinner-Medvedev si potrà seguire in diretta televisiva innanzitutto su Sky, che trasmetterà il match sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis). L'ultimo atto di Rotterdam si potrà anche vedere in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre). Ma la finale del 500 olandese si potrà seguire anche in streaming sia su Sky Go che su Now e SuperTenniX, in ogni caso previo abbonamento.

I precedenti tra Sinner e Medvedev

Fin qui non c'è stata storia tra il russo e l'italiano. Il bilancio parla chiaro. I precedenti sono tutti favorevoli a Medvedev, che ha vinto tutte e quattro le sfide giocate al livello indoor. Medvedev ha vinto le sfide giocate a Marsiglia nel 2020 e nel 2021, ma soprattutto si è imposto in un match delle ATP Finals 2021, Sinner giocò un match straordinario ma lo perse 6-0 6-7 7-6. Mentre lo scorso autunno nei quarti di Vienna Medvedev si impose in due set.

Il programma di Sinner: quale sarà il suo prossimo torneo

Ha deciso di giocare tre tornei nel mese di febbraio, uno via l'altro. Jannik ha vinto Montpellier ed è in finale a Rotterdam. La prossima settimana invece Sinner scenderà in campo a Marsiglia, dove sarà la testa di serie numero 2, la numero 1 è Hurkacz. Poi volerà negli Stati Uniti per giocare i 1000 di Indian Wells e Miami.