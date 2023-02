Sinner è inarrestabile, si sbarazza di Wawrinka ed è in semifinale a Rotterdam: sfiderà un olandese Jannik Sinner batte Stan Wawrinka e si qualifica per le semifinali del torneo ATP 500 di Rotterdam. L’italiano sfiderà sabato uno tra Griekspoor e Browuer. L’altra la disputeranno Medvedev e Dimitrov.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner va come un treno. Dopo lo splendido successo con Tsitsipas ha sconfitto seccamente Wawrinka e si è qualificato così per le semifinali del torneo ATP 500 di Rotterdam. Sabato giocherà da grande favorito contro un olandese, chi uscirà dal quarto di finale tra Griekspoor e Brouwer. L'altra semifinale la disputeranno Medvedev e Dimitrov.

Diciamo che c'erano pochi dubbi sull'esito di questo incontro. Ci sono sedici anni di differenza e una valanga di posizioni di differenza tra Jannik e Wawrinka, che è stato un giocatore straordinario (ha vinto 3 titoli Slam) ma che ha avuto tanti problemi fisici e considerate anche le quasi 38 primavere ha fatto fatica a ritornare su alti livelli. Due bei successi nei primi turni, ma oggi per lo svizzero c'era un avversario insormontabile e cioè Sinner che in un amen si è preso il primo set per 6-1.

Nella seconda partita Sinner subito si prende un break di vantaggio, ma Wawrinka ha un impeto e si rimette in parità, ma dal 3-3 in poi non c'è storia. Jannik cambia marcia di nuovo e chiude dopo un'oretta con il punteggio di 6-1 6-3. La serie utile prosegue, perché ora sono sei le vittorie consecutive, domenica scorsa si è imposto nel torneo di Montpellier.

Sinner quindi è in semifinale e sabato sfiderà, alle 19:30, uno tra Griekspoor e Brouwer. Nel pomeriggio invece, alle ore 15, scenderanno in campo Daniil Medvedev e Grigor Dimitrov. Il russo, che è precipitato in classifica, ha vinto in modo netto contro il canadese Felix Auger-Aliassime, campione un anno fa. Mentre il bulgaro è riuscito a imporsi in modo godurioso su Alex de Minaur, ha battuto l'australiano nel tie-break decisivo annullando due matchpoint.