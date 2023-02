Sinner sontuoso a Rotterdam, Tsitsipas battuto in due set: è la vendetta degli Australian Open Sinner non ha avuto cedimenti e ha chiuso nel migliore dei modi il proprio ottavo di finale. Tsitsipas sempre in difficoltà, ha dovuto cedere 6-4 e 6-3.

Jannick Sinner è riuscito a prendersi la propria rivincita su Tsitsipas agli ottavi di finale dell'ATP di Rotterdam, riuscendo a imporsi con un doppio 6-4 6-3. L'altoatesino è stato praticamente perfetto nel primo set dove è riuscito a mettere a segno il 60% di prime in campo, con 14 vincenti a fronte dei 4 del suo avversario e ben 13/15 con la prima di servizio. Numeri importanti che hanno fatto la differenza, e hanno permesso a Sinner di affrontare il 2° set con la sicurezza di essere pienamente in partita.

Così nel 2° set, Sinner si prende subito il break al primo gioco, costringendo Tsitsipas alla rincorsa faticando a restare in partita. Fino al finale che è un crescendo: il greco resta a tre giochi e Sinner si invola verso il successo per 6-3. Così arriva la prima vittoria in carriera per Sinner contro un top 3 nel ranking ATP, la seconda in assoluto contro un top 5 dopo quella conquistata contro Alcaraz ad Umago. E soprattutto arriva la tanto attesa rivincita degli ultimi Australian Open.

Nel primo set Sinner parte subito fortissimo, con il greco costretto a vincere i primi due giochi in battuta ai vantaggi, quando al nono game deve però cedere: Sinner si impone e strappa il break decisivo, mantenendo il servizio nel gioco successivo e chiudendo 6-4. Nel secondo set Tsitsipas inizia ancora con tantissima fatica al servizio con Sinner che ne approfitta e strappa il primo gioco al greco. Nel terzo game continuano le difficoltà di Tsitsipas, che riesce a salvarsi, annullando la palla break e tornando a vincere un game dopo cinque persi consecutivamente. Ma nel nono game è ancora Sinner a prendersi il gioco con un servizio perfetto che lascia a zero il greco, chiudendo i giochi in modo definitivo sul 6-3.

E' stata una delle prestazioni migliori della carriera di Sinner che non ha sbagliato un colpo restando concentrato per tutto il match, grazie anche ad un servizio che è stato impeccabile davanti al quale Tsitsipas non ha potuto quasi mai fare nulla. Sinner adesso prosegue il suo cammino a Rotterdam e domani affronterà Stan Wawrinka, avversario contro cui ha perso nel 2019 agli Us Open.

