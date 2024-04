video suggerito

Dove vedere Sinner-Tsitsipas in semifinale all’ATP Montecarlo in tv e streaming Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas si sfideranno nella prima semifinale del torneo di Montecarlo. L’incontro si potrà seguire solo su Sky e non inizierà prima delle 13:30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner non si ferma e pure a Montecarlo giocherà le semifinali. Il numero 2 della classifica ATP sfiderà oggi il greco Stefanos Tsitsipas, campione nel Principato nel 2022. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Sky e non inizierà prima delle ore 13:30. In caso di successo Sinner in finale affronterà il vincente di Djokovic-Ruud domenica.

Il passaggio dal cemento alla terra rossa non ha cambiato nulla. Sinner continua a vincere. Il tennista italiano nel Principato si è qualificato per il secondo anno di fila in semifinale. Sinner ha battuto agevolmente Korda, poi ha battuto in due set Struff ed ha vinto una durissima battaglia contro Rune nei quarti di finale. Ora c'è Tsitsipas, che sembra essersi ritrovato a Montecarlo. Jannik in ogni caso è favorito.

A che ora gioca Sinner oggi contro Tsitsipas in semifinale al Montecarlo Masters 1000

Il programma del sabato di Montecarlo è molto semplice da ricordare. Alle 11 si parte per la prima semifinale del torneo di doppio. Non prima delle 13:30 invece inizierà la prima semifinale del torneo di singolare e in quel momento scenderanno in campo Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas. A seguire l'altra semifinale del singolare.

Sinner-Tsitsipas in TV e streaming, la partita non è in chiaro

La semifinale del torneo di Montecarlo tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas si giocherà nel pomeriggio di sabato 13 aprile e non prenderà il via prima delle ore 13:30. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che lo manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming possibile per gli abbonati di Sky – con Sky Go – e NOW. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

Non c'è alcuna possibilità di seguire in diretta TV in chiaro la semifinale tra Sinner e Tsitsipas. Non è prevista infatti la trasmissione del match su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

I precedenti tra Sinner e Tsitsipas

Sono addirittura otto i precedenti tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas. Il greco è in vantaggio, è avanti 5-3. Ma non è un dato che debba far preoccupare. Perché i primi confronti sono arrivati quando c'era un grande divario in classifica. L'ultimo successo del greco è degli Australian Open 2023, quando si impose negli ottavi in cinque set. Sinner ha vinto gli ultimi due incontri, a Rotterdam e alle Finals di Torino.