Sinner-Tsitsipas all’ATP Montecarlo, la diretta live della semifinale di tennis

Jannik Sinner scende in campo anche oggi al torneo di Montecarlo, dove nel primo pomeriggio affronterà Stefanos Tsitisipas, due volte vincitore nel Principato. Sinner è reduce da un fantastico successo su Holger Rune nei quarti di finale. L'incontro non inizierà prima delle ore 13:30. Sarà possibile seguire l'incontro in diretta solo su Sky, sui canali 201 e 203. Streaming solo per gli abbonati con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro. Qui il programma e le info sulla partita.