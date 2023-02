Sinner contro Tsitsipas pure a Rotterdam, Jannik cerca la rivincita dopo quattro ko di fila Jannik Sinner ha sconfitto in tre set Benjamin Bonzi nel primo turno del 500 di Rotterdam. L’italiano giovedì negli ottavi sfiderà il numero 1 del tabellone il greco Stefanos Tstisipas.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner continua a vincere. Il tennista altoatesino, che domenica scorsa a Montpellier ha conquistato il settimo titolo ATP della sua carriera, ha iniziato il torneo di Rotterdam sconfiggendo in tre set il francese Bonzi. Non è parso al top della condizione, ma ciò che contava era vincere. E giovedì negli ottavi Sinner sfiderà Tsitsipas, testa di serie numero 1 del 500 olandese.

Sinner è sceso in campo per il primo turno di mercoledì, un'attenzione che gli hanno riservato gli organizzatori, proprio in virtù della finale giocata e vinta in Francia pochi giorni fa. Il primo game del match con Bonzi dura 11 minuti. Un'enormità. 20 i punti giocati. Probabilmente è stato il game chiave. Perché il francese ha pagato la perdita del servizio scivolando sotto 4-0 (i tre games successivi sono durati nove minuti). Il primo set Jannik lo incamera facilmente, 6-2. Ma nel secondo ha una leggera difficoltà, perde la battuta e non la recuperare più. Bonzi chiude 6-3 e mette l'incontro in parità.

Il terzo set può essere insidioso, ma in realtà è un assolo dell'italiano che va a vincerlo 6-1. Sicuramente era un po' stanco Sinner, ma ciò che contava era vincere. Senz'altro sarà molto più duro il match degli ottavi di finale con Tsitsipas, giocatore caldissimo, numero 3 ATP, che soprattutto ha vinto l'ultimo confronto diretto, giocato agli Australian Open.Poche settimane fa il greco si impose in 5 set. I precedenti sono nettamente a favore del greco che ha vinto 5 volte in 6 confronti.

Sinner è l'unico giocatore italiano impegnato in questo torneo, Sonego ha perso con Auger-Aliassime il campione in carica. Ma dall'altra parte del mondo, esattamente a Buenos Aires, sta giocando Lorenzo Musetti, che dai tornei sul rosso sudamericani spera di ricavare punti importanti che possano portarlo ancora molto più su nella classifica ATP.