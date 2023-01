Sinner ci mette il cuore e sfiora l’impresa ma non basta: Tsitsipas ai quarti degli Australian Open Jannik Sinner ha rimontato dallo 0-2 al 2-2 ma al quinto set, Tsitsipas è riuscito a prendersi il match (6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3) e volare ai quarti di finale agli Australian Open 2023 dove sfiderà il ceco Lehecka.

A cura di Alessio Pediglieri

Jannik Sinner ci ha provato fino all'ultimo ma ha dovuto cedere al quinto set, salutando gli Australian Open e cedendo il passo a Stefanos Tsitsipas che si impone 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3. Il greco era il favorito della vigilia e si è confermato in grande forma ancora una volta, anche se l'azzurro lo ha costretto a perdere i primi due set di questi Australian Open. Il numero 4 al mondo, vola ai quarti, Sinner si ferma e le sfide dirette continuano sempre più a pendere a favore del greco (5-1 il bilancio attuale).

L'altoatesino sapeva perfettamente di pagare pegno alla vigilia contro un Tsitsipas che gli aveva negato anche nella scorsa edizione il proseguo agli Open australiani e ancora una volta si è confermato il trend pro greco. Non senza lottare e provarci perché Sinner ha saputo rialzare la testa, provando una rimonta impossibile che lo ha comunque prima trascinato dallo 0-2 al 2-2 per poi cedere nel set decisivo in una maratona durata oltre 4 ore.

Non si può dire però che Sinner non ci abbia provato, credendo fino alla fine in un'altra rimonta agli Open australiani. Tsitsipas è un cliente ancor più ostico, non è certo Fucsovics, ma la rimonta sembra possibile quando dopo i primi due set in cui paga il miglior tennis del greco, l'altoatesino rialza la testa e riesce a rientrare in partita prendendosi, non senza fatica e tanti errori, il terzo e il quarto set. Decisivo al 5° il break che il greco riesce a guadagnarsi a metà set quando allunga 4-2. Sinner non riesce a costruirsi un controbreak e il match si incanala sui binari voluti da Tsitsipas che chiuderà 6-3.

Per Sinner (al momento sempre numero 16 del mondo) è stato fatale ancora il 5° set, così come accadde a Wimbledon 2022 con Djokovic o agli US Open 2022 con Alcaraz e proprio agli Australian Open dello scorso anno ancora con Tsitsipas. Per il greco adesso ai quarti di finale ci sarà una sfida sulla carta molto abbordabile, contro la sorpresa del ceco Lehecka. Poi in semifinale se la vedrà con il vincente tra il russo Khachanov e l’americano Korda, per una possibile finale dove potrebbe trovare Djokovic.