“Djokovic sta inalando dalla bottiglia, non beve”: il video del match a Wimbledon diventa un mistero

Venerdì Novak Djokovic aprirà il programma delle semifinali del torneo di Wimbledon affrontando il tennista britannico Cameron Norrie, match cui seguirà quello attesissimo tra Rafa Nadal e Nick Kyrgios. Nei quarti di finale il 35enne campione serbo è riuscito ad uscire dalla buca dove lo aveva infilato il nostro Jannik Sinner, che aveva vinto i primi due set e sembrava padrone del campo. Poi la partita è stata rivoltata come un calzino da Nole, dopo uno ‘strategico' toilet break: al suo rientro dagli spogliatoi, dove si era caricato a dovere, Djokovic è apparso trasformato, lasciando soltanto 7 game all'azzurro negli ultimi 3 set.

In precedenza, il serbo aveva battuto negli ottavi l'olandese Tim van Rijthoven e nelle ultime ore è diventato virale un video in cui, durante quel match, assume qualcosa da una bottiglia fattagli arrivare dal suo staff, mentre è seduto durante un cambio di campo. "Cosa c'è nella bottiglia? Giuro che lo inala", scrive l'autore del post, rilanciato da un giornalista che commenta: "Mi piacerebbe molto sapere cosa c'era in questa bottiglia. Di certo non era liquido, e ha fatto un cenno al suo allenatore prima di inalare. Molto strano".

In effetti si vede chiaramente Djokovic fare ampi cenni al suo box in tribuna per chiedere conferma circa il da farsi con la bottiglia in questione, prima di inspirarne apparentemente il contenuto invece che berlo, con tanto di gesto per strizzare la bottiglia e ‘spararne' quello che c'è dentro in gola. Il mistero è stato risolto dal Telegraph, secondo il quale il serbo è uno dei giocatori che sceglie di assumere integratori energetici non miscelati o polvere isotonica durante le partite. "Non si ottiene alcun vantaggio dal farlo a metà partita, ma sono sicuro che questo è isotonico – ha detto una fonte al quotidiano – Molti giocatori hanno iniziato a ingoiare polvere isotonica. Hanno iniziato a prenderla senz'acqua, è principalmente roba pre-allenamento. Immagino che sia disgustosa in gola. È strano, ma è quello che stanno facendo".

La polvere isotonica è facilmente digeribile e reintegra rapidamente i carboidrati quando i livelli di energia devono rimanere elevati durante una competizione così intensa. Questi integratori vengono generalmente assunti sciogliendo la polvere in acqua, bevendoli prima o durante la prestazione, per garantire il mantenimento di una condizione ottimale della propria macchina-corpo. I prodotti isotonici possono dunque essere utilizzati per caricare i livelli di energia prima delle prestazioni o durante gli sport di resistenza per ripristinare l'energia persa durante l'esercizio.

Insomma è assolutamente normale che in un incontro di tennis particolarmente lungo – il match con van Rijthoven è durato 4 set e si è concluso dopo 2 ore e 39 minuti – Djokovic abbia deciso di ‘spararsi' in gola una polvere rigenerante ad effetto rapido.