ATP Finals 2023, chi sono i tennisti qualificati e la classifica per il torneo di Torino Tre tennisti si sono già qualificati per le ATP Finals di Torino, in programma dal 14 al 21 novembre. Djokovic, Alcaraz e Medvedev saranno in campo a Torino. Quasi certo anche Jannik Sinner.

A cura di Alessio Morra

Il torneo che chiude la stagione tennistica da oltre cinquant'anni è il Masters, che dal 1990 è stato ribattezzato con il nome di ATP Finals. Per la terza volta consecutiva il torneo si disputerà a Torino, dove dal 14 al 21 novembre scenderanno in campo gli otto migliori tennisti al mondo. L'Italia potrà contare su Jannik Sinner che solo la matematica assoluta ancora non vede dentro, ma solo una incredibile e onestamente impossibile combinazione di risultati potrebbe tenere fuori. Jannik fa sognare in grande l'Italia del tennis e come ha dimostrato spesso quest'anno, e in particolare a Pechino ha usato le armi giuste per battere tutti i big.

La corsa alle Finals sarà molto lunga. Di tornei importanti ce ne sono ancora due (i 1000 di Shanghai e Parigi Bercy) ma sono tanti gli appuntamenti di livello (come Vienna e Basilea) che danno punti e modificheranno la classifica. Si sono già qualificati per le Finals di Torino tre giocatori: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. I primi due si giocano il primato nella classifica ATP e sono coloro che hanno vinto le quattro prove Slam (tre Djokovic).

Novak Djokovic ha vinto le ATP Finals 6 volte (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022).

Sinner è praticamente dentro. La grande seconda parte di stagione di Zverev, vicino pure lui al salire a bordo, mette a rischio uno tra Tsitsipas, Ruud, Rune e Rublev. Tutti loro fino a metà agosto sembrano praticamente certi di essere a Torino.

Carlos Alcaraz per la 1ª volta giocherà le Finals lo spagnolo, che nel 2022 le saltò per infortunio.

Chi sono i tennisti qualificati alle Nitto ATP Finals

Fino a questo momento sono tre i tennisti già certi di essere a Torino dal 14 al 21 novembre. Novak Djokovic grazie a tre titoli Slam è stato il primo a qualificarsi. Dentro anche Carlos Alcaraz, campione a Wimbledon e semifinalista a Parigi e agli US Open. Qualificato pure Daniil Medvedev, vincitore nel 2020. A un passo Jannik Sinner.

Daniil Medvedev ha vinto le Finals del 2020. Il russo ha perso la finale nel 2021.

La classifica aggiornata: chi rischia di essere escluso dalle Finals

I primi tre sono già qualificati. Sinner è come se lo fosse. Dietro c'è bagarre. Rublev, Tsitsipas e Zverev hanno un discreto bottino, ma non possono certo dormire sonni tranquilli. In quest'ultimo mese di attività Rune, Fritz e Ruud cercheranno di guadagnare l'ottava posizione. Mentre serve un grande exploit a de Minaur, Tommy Paul, Tiafoe e a Khachanov per tornare in lizza per le Finals di Torino.

1) Novak Djokovic 8945 (qualificato)

2) Carlos Alcaraz 8365 (qualificato)

3) Daniil Medvedev 6900 (qualificato)

4) Jannik Sinner 4865

5) Andrey Rublev 3685

6) Stefanos Tsitsipas 3580

7) Alexander Zverev 3415

8) Holger Rune 3110

Il tennista russo lo scorso anno giunse in semifinale a Torino.