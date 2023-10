Sinner è d’acciaio, a Vienna vince una finale durissima con Medvedev: conquista il 10° titolo ATP Jannik Sinner a Vienna battendo Medvedev ha vinto il quarto titolo del 2023 e il decimo titolo ATP della carriera. Sinner si è imposto in un match bellissimo con il punteggio di 7-6 4-6 6-3.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha vinto anche il torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano si è imposto in una finale splendida su Daniil Medvedev, che ha battuto in tre set con il punteggio di 7-6 4-6 6-3. Sinner ha giocato un torneo meraviglioso e conferma ancora una volta di essere diventato uno dei più forti al mondo.

Quella di Vienna è stata una finale bella, a tratti di un'intensità impressionante, con un ritmo altissimo. Medvedev serve per primo, è il primo a fare il break, ma Sinner non gli ha dato respiro nel primo set. Gli ha subito tarpato le ali e lo ha messo sempre alle strette. Il russo si procura un setpoint, ma l'italiano glielo annulla e si va al tie-break. Anche qui Medvedev si mette avanti, vola sul 4-1, ma rapidamente è 4-4. Setpoint di qua e di là, il secondo è quello buono per Jannik, che si aggiudica il tie-break per 9 punti a 7.

Il secondo set inizia in modo favoloso. Per una ventina di minuti in campo si gioca a grande velocità e da fondo tirano botte da orbi, senza disdegnare colpi eleganti. Sinner tiene, si porta sul 2-1, ma di botto paga la stanchezza. Medvedev fa due break in fila ed è 5-2 per il russo, che dopo essersi distratto un attimo chiude 6-4 il secondo set.

Il terzo set è ancora più intenso. Sinner tiene il servizio, non sfrutta un paio di palle break, ma le cancella a Medvedev poco dopo. Il quarto gioco meriterebbe un capitolo a parte. Trentadue punti giocati, una ventina di minuti per il game, alla decima palla break è 3-1 per l'italiano, che però poco dopo perde la battuta, pure per la grande fatica. Ma nel game seguente c'è un altro break, 4-2 Sinner che diventa straripante, ha pure un matchpoint, che Medvedev gli annulla. Sul 5-3 Jannik serve per il match, il russo si gioca il tutto per tutto. Ma Sinner resiste a tutto e dopo 3 ore e 4 minuti batte Medvedev e vince il decimo titolo in carriera a Vienna.