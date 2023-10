Il tabellone di Parigi Bercy di tennis: Sinner è dalla parte di Djokovic Sorteggiato il tabellone del torneo di Parigi Bercy, l’ultimo 1000 della stagione 2023. Presenti Djokovic e Alcaraz. Sinner è nella parte alta. In tabellone anche Musetti e Arnaldi.

A cura di Alessio Morra

Per oltre un decennio è stato uno dei tornei più prestigiosi in assoluto, poi a causa di un calendario sfavorevole è stato terreno di conquista anche per tennisti di medio-alto livello. Ma da qualche anno nessun big manca a Parigi Bercy, che quest'anno si disputa dal 30 ottobre al 5 novembre. Quest'anno ci sono tutti i big. C'è chi vuole prepararsi bene per le ATP Finals, chi invece vuole qualificarsi e chi vuole punti per chiudere la stagione al numero 1. Jannik Sinner è la testa di serie numero 4 ed è finito dalla parte di Novak Djokovic, ma per sfidarlo dovrà battere avversari di altissimo livello. In campo anche Musetti e Arnaldi. Il torneo si potrà seguire solo su Sky, streaming con Sky Go e NOW.

Il tabellone del 1000 di Parigi Bercy: Sinner dal lato di Djokovic e Rublev

Non c'è molto da lamentarsi per il sorteggio di Sinner. Chi è numero 4 (o 3) finisce o nella metà del numero 1 o del numero 2. Quindi o Djokovic o Alcaraz. Jannik è in quella alta, quella presidiata dal tennista serbo, che a Bercy ha vinto in più di un'occasione. Sinner è in alto con Djokovic, ma pure con Rublev, Rune che si gioca il posto con Hurkacz e Fritz. Mentre in quella bassa ci sono Alcaraz, Tsitsipas, Zverev e Medvedev. In tabellone pure Musetti che, come a Vienna, se la vedrà con Dimitrov, e Arnaldi che ha pescato Wawrinka.

Sinner al secondo turno contro McDonald/qualificato

Musetti-Dimitrov primo turno

Wawrinka-Arnaldi primo turno

Gli ipotetici ottavi di finale dell'ATP di Parigi Bercy

[1] Djokovic (Srb) vs [15] Shelton (Usa)

[9] Fritz (Usa) vs [6] Rune (Den)

[4] Sinner (Ita) vs [13] De Minaur (Aus)

vs [13] De Minaur (Aus) [12] Paul (Usa) vs [5] Rublev

[8] Ruud (Nor) vs [11] Hurkacz (Pol)

[14] Tiafoe (Usa) vs [3] Medvedev

[7] Tsitsipas (Gre) vs [10] Zverev (Ger)

[16] Khachanov vs [2] Alcaraz (Esp)

Il calendario completo del torneo: programma e orari