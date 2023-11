Sinner-De Minaur oggi all’ATP Parigi Bercy: orari TV e dove vedere in diretta la partita di tennis

Il programma delle partite di oggi Masters 1000 ATP di Parigi Bercy prevede gli incontri degli ottavi. Jannik Sinner dopo la vittoria notturna su McDonald nella sfida finita a notte fonda, a causa di un calendario controverso, affronterà De Minaur che ha battuto nella finale del Masters di Toronto. Match in orario non prima delle 17, a seguire 4 sfide tra cui quelle di Dimitrov, Rublev e Zverev. Sinner si trova nella parte alta del tabellone, la stessa di Djokovic che giocherà dopo di lui. Il match contro De Minaur si potrà vedere in esclusiva in TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW:

Il programma di oggi al Paris Masters di tennis e i risultati

ore 11 Bublik-Dimitrov

a seguire van de Zandschulp-Rublev

a seguire Tsitsipas-Zverev

a seguire Sinner-De Minaur

non prima delle 19:30 Djokovic-Griekspoor

non prima delle 20:30 Altmaier-Rune

A che ora gioca Sinner oggi contro De Minaur a Parigi Bercy: l'orario

L'orario di inizio di Sinner-De Minaur al Masters 1000 di Parigi non è sicuro. La partita degli ottavi si giocherà sul campo centrale non prima delle 17 e sarà la quarta di un programma che inizia alle 11. Il rischio di slittamenti è molto concreto, con la sfida di Sinner che rischia di iniziare in serata.

Dove vedere Sinner-De Minaur oggi all'ATP Parigi-Bercy in TV e streaming

Dove vedere Sinner-De Minaur a Parigi Bercy? La partita si potrà vedere in diretta TV in esclusiva su Sky e in particolare sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Diretta streaming su Sky Go e sul servizio live on demand di NOW.

I precedenti tra Sinner e De Minaur

Sinner e De Minaur hanno già giocato l’uno contro l’altro in cinque occasioni. Finora ha sempre vinto il tennista italiano che ha solo bei ricordi legati all’australiano. L’ultimo successo risale a pochi mesi fa, quando Sinner ha vinto il suo primo Masters 1000 a Toronto battendo in finale De Minaur.

