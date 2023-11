ATP Parigi Bercy, oggi Sinner-McDonald: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Giornata molto ricca oggi a Parigi, dove scenderanno in campo Djokovic e Medvedev tra la mattina e il pomeriggio e poi Jannik Sinner che chiuderà il programma sfidando Mackenzie McDonald. La partita tra l'italiano e l'americano è in programma non prima delle 20:30. Diretta TV su Sky, streaming con Sky Go e NOW.

Il programma di oggi al Paris Masters di tennis e i risultati

ore 11: Dimitrov-Medvedev

a seguire: Tsitsipas-Auger Aliassime

a seguire: Djokovic-Etcheverry

a seguire: Humbert-Zverev

non prima delle 19:30: Thiem-Rune

non prima delle 20:30: Sinner-McDonald

A che ora gioca Sinner oggi contro McDonald al Parigi Bercy: l'orario

Definire l'orario di Jannik Sinner-McDonald è quasi impossibile. La classica domanda da un milione di dollari. Perché il programma di giornata inizierà alle ore 11 e prima Jannik scenderanno in campo cinque big del tennis, uno dietro l'altro. L'unica certezza è che non si partirà prima delle 20:30, ma è giusto un atto formale. Perché Sinner potrebbe iniziare anche dopo le 22.

Dove vedere Sinner-McDonald oggi all'ATP Parigi-Bercy in TV e streaming

Sky detiene i diritti TV di tutti i tornei 1000, non fa eccezione questo. Quindi Sinner-McDonald si potrà seguire in diretta TV sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming visibile su Sky Go e NOW. Telecronaca di Pero e Bertolucci.

I precedenti tra Sinner e McDonald

Gli head to head parlano a favore di Jannik che ha giocato e battuto due volte McDonald. La prima volta si sono affrontati a Washington, nel 2021. Era un match importante perché era la finale del torneo americano, che Sinner vinse sul filo al terzo set. Poi il bis al Roland Garros del 2022.

