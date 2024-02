Anna Falchi attacca Sinner su Sanremo ma commette un clamoroso errore: non conosce il tennis La showgirl e conduttrice televisiva non sa qual è il calendario del tennis e quali sono i prossimi appuntamenti agonistici del campione di tennis. Nel corso de La Vita in diretta ha anche criticato la scelta di Sinner di rifiutare l’invito che gli era stato rivolto da Amadeus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

1.593 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anna Falchi ha commentato la scelta di Jannik di Sinner di non andare a Sanremo.

Anna Falchi deve sapere qualcosa di cui nemmeno gli allenatori di Jannik Sinner sono a conoscenza. Oppure ha la sfera di cristallo e il dono della veggenza le ha permesso di annunciare che il prossimo impegno del tennista campione dello Slam e in Coppa Davis con l'Italia "è l'8 maggio". Perché proprio quella data? Si giocano gli Internazionali d'Italia e il Roma Masters 1000 (in programma in realtà dal 6 al 19) sarà l'occasione per l'azzurro per misurarsi anche sulla terra rossa e sollevare (forse) un trofeo anche nella Capitale.

Secondo la showgirl e conduttrice televisiva, l'alto-atesino salterà oltre al torneo di Marsiglia (per il quale ha subito dato forfait dopo il trionfo agli Australian Open) anche quelli di Rotterdam (a febbraio), Indian Wells e Miami (a marzo), Montecarlo, Barcellona e Madrid (ad aprile). "Si deve allenare… mamma mia quanto s'impegna – le parole di Falchi a corredo del suo intervento in tv sulla scelta di Sinner di non andare a Sanremo -. Il prossimo impegno è l'8 maggio", e sorride in maniera ironica sottolineando quell'espressione con un palese gesto della mano.

Perché Sinner non ha accettato l'invito di Amadeus? Perché non comparirà sul palco dell'Ariston? Le due domande se ne portano dietro un'altra di senso opposto: perché deve farlo per forza se non ne ha voglia e non lo ritiene opportuno? All'argomento sollevato in conferenza stampa ha dedicato una battuta: "È un bell'evento ma farò il tifo da casa". Poi, a scanso di equivoci e d'interpretazioni farlocche, ha chiarito che intende restare concentrato su se stesso e sugli allenamenti in previsioni degli appuntamenti agonistici che lo aspettano.

Una decisione opinabile, strettamente personale e anche condivisibile anche alla luce della grande sensibilità mostrata nello spiegare perché non s'è recato nel paese natale, in Val Pusteria, per festeggiare lo storico successo in Australia. "Non era il caso", ha aggiunto per il grave incidente stradale che ha sconvolto la sua comunità (sono morti una madre e due bimbi).

Anna Falchi invece no, la pensa diversamente e ha definito "freddo" Sinner per il no al Festival. "Ha rinunciato d essere accolto da una platea italiana – ha concluso -, perché il resto del mondo non è la stessa cosa… perché lui è italiano, ed è un peccato. Non ha fatto un'operazione simpatia vincente, risulta poco empatico e freddo, proprio anche dal luogo dove arriva".