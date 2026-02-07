Francesca Lollobrigida corre dal figlio dopo l’oro olimpico, il telecronista crolla: “Non ce la faccio”

Le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno subito regalato emozioni fortissime per l'Italia dello sport. Francesca Lollobrigida ha sfoderato una prova eccezionale nei 3000 metri di pattinaggio velocità, prendendosi la medaglia d'oro e il record olimpico. Il trionfo più bello, celebrato con suo figlio Tommaso mentre le voci dei telecronisti Rai erano rotte dal pianto. Difficile trattenere la gioia da parte di Maurizio Fanelli e Mirko Nenzi, con quest'ultimo che ad un certo punto non è riuscito ad andare avanti.

Quando nell'ultima prova la medaglia d'oro di Lollobrigida è diventata sempre più concreta i commentatori dello speed-skating hanno iniziato ad esultare. "È indietro Mirko, è indietro Mirko. 32.04 negli ultimi 400 metri, e poi possiamo gridarlo, possiamo urlarlo". Mentre i metri passavano per l'atleta olandese, aumentava la certezza di poter celebrare un risultato eccezionale con Francesca nuovamente sul podio olimpico, dopo Pechino, questa volta però sul gradino più alto.

Festa grande per i due telecronisti: "Francesca Lollobrigida è medaglia d’oro nei 3000 metri: arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Ed è il regalo più grande che potesse farci. Le avversarie più accreditate per il podio, non avevano fatto i conti con Francesca, che dal nulla è spuntata e, nel giorno del suo 35esimo compleanno, si è regalata una gioia immensa".

E l'ex pattinatore Mirko Giacomo Nenzi si è sciolto ripensando al successo dell'atleta con la quale ha condiviso un lungo percorso: "Siamo cresciuti insieme da quando eravamo bambini, e vederla sul primo gradino del podio, campionessa olimpica, è un’emozione fortissima. L’avevamo incontrata un paio d’ore prima della gara: era tranquilla. Avevamo incontrato anche il papà Maurizio e la mamma Sodra. Erano tutti sereni. Ma nessuno poteva immaginare una Francesca così competitiva per il podio. Poi quel tempo migliorato rispetto al suo record personale di Calgary, nel dicembre 2021. Qualcosa di incredibile".

Poi per Francesca Lollobrigida ecco la corsa a prendere il suo Tommy e la bandiera italiana per festeggiare nel migliore dei modi. Con la troupe Rai a rincorrerla per cercare di immortalare quei momenti. Immagini bellissime, con Nenzi che è crollato sotto il peso dell'emozione: "Che bella questa immagine, non ce la faccio scusate". Nessuna scusa, è stato un racconto bellissimo, che ha allontanato il ricordo delle gaffe della cerimonia olimpica in sede di racconto. E tutto si è ripetuto al momento dell'inno nazionale. Un momento bellissimo.