Francesca Lollobrigida strepitosa alle Olimpiadi! Primo oro per l’Italia a Milano-Cortina con record sbriciolato

Tutto comincia sul ghiaccio, passo dopo passo, e finisce con un boato. Francesca Lollobrigida è magnifica alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: nei 3000 metri di pattinaggio velocità tira fuori "la gara della vita", frantuma il record olimpico e, nel primo giorno di gare della rassegna olimpica, regala all'Italia il primo oro di questi Giochi casalinghi che va ad aggiungersi all'argento e al bronzo conquistati poco prima da Franzoni e Paris nella discesa libera maschile di sci.

La romana costruisce la sua prova in progressione, rincorrendo nella prima parte la canadese Valerie Maltais e alzando il ritmo nel finale fino a far crollare il cronometro: 3:54.28, nuovo primato olimpico. Dietro di lei Maltais chiude in 3:56.93, ma nelle batterie successive "i calibri pesanti" non riescono a migliorare il tempo dell'azzurra: l'oro diventa definitivo.

Secondo posto e medaglia d'argento infatti per la grande favorita della vigilia, la norvegese Ragne Wiklund, staccata di oltre due secondi dalla strepitosa prestazione cronometrica messa a referto dalla pattinatrice italiana. Il bronzo va invece alla canadese Valerie Maltais che, spinta dal riferimento diretto avendo corso nella stessa batteria dell'azzurra, chiude con un distacco di 2,65 secondi per un clamoroso podio senza nessuna atleta della nazione storicamente più blasonata del pattinaggio di velocità, vale a dire l'Olanda.

Quella di Francesca Lollobrigida è una vittoria che pesa anche nella storia: quello della romana è infatti il primo oro olimpico femminile dell'Italia nel pattinaggio di velocità. Le uniche vittorie azzurre nella disciplina, fin qui, erano difatti state quelle di Fabris e dell'inseguimento maschile a Torino 2006 nei precedenti Giochi Olimpici Invernali disputatisi in Italia.

Classe 1991, nata a Frascati e cresciuta tra il Tufello e le piste improvvisate di Roma, portacolori dell'Aeronautica Militare, Lollobrigida arriva al suo momento più alto dopo tre Olimpiadi e dopo i podi di Pechino 2022 (argento nei 3000 e bronzo nella mass start). A Milano-Cortina 2026 si prende tutto: oro, record e una giornata già scolpita. Il tutto nel giorno del suo 35esimo compleanno.