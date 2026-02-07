Olimpiadi 2026 LIVE, risultati di Milano Cortina in diretta e medaglie degli italiani in gara: Franzoni e Paris per l’oro

I risultati delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 in diretta: gli italiani in gara oggi e il medagliere aggiornato. Diretta tv e streaming dalle ore 10:05 sui canali Rai ed Eurosport (inclusi nel pacchetto DAZN). Grande attesa per tutti e quattro gli azzurri nella discesa libera maschile, in primis Franzoni e Paris. Più difficile che vada a medaglia Francesca Lollobrigida, che non è al meglio: mai però sottovalutare la classe dell'argento di Pechino nel pattinaggio di velocità. Potrebbe invece fare il botto Ian Matteoli, che si è clamorosamente qualificato come secondo tra i finalisti del big air di snowboard.

Queste le gare di oggi 7 febbraio ai Giochi olimpici invernali 2026 (in grassetto le gare che assegnano medaglie):

10.05 Curling – Doppio misto, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia

10.30 Sci Freestyle – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche) (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)

11.30 Sci alpino – Discesa libera maschile (Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse)

11.30 Sci alpino – Discesa libera femminile, terza prova cronometrata (Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago)

11.35 Sci Freestyle – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche) (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)

12.10 Hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Giappone

13.00 Sci di fondo – Skiathlon femminile (10 km + 10 km) (Anna Comarella, Maria Gismondi, Martina Di Centa)

13.30 Slittino – Singolo femminile, prove cronometrate 3-4 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

14.00 SCI Freestyle – Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche) (Miro Tabanelli)

14.35 Curling – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia, Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-USA, Cechia-Corea del Sud

14.40 Hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia

15.05 Sci Freestyle – Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche) (Miro Tabanelli)

16.00 Speed Skating – 3000 metri femminili (Francesca Lollobrigida)

16.40 Hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Finlandia

17.00 Slittino – Singolo maschile, prima manche (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

17.45 Salto con gli sci – Trampolino piccolo femminile, trial round (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

18.32 Slittino – Singolo maschile, seconda manche (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

18.45 Salto con gli sci – Trampolino piccolo femminile, primo turno (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

19.05 Curling – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Norvegia, USA-Corea del Sud, Canada-Estonia, Svizzera-Cechia

19.30 Snowboard – Big Air maschile, finale (prima manche) (Ian Matteoli)

19.45 Pattinaggio di figura – Gara a squadre, short program maschile (Daniel Grassl)

19.53 Snowboard – Big Air maschile, finale (seconda manche) (Ian Matteoli)

19.57 Salto con gli sci – Trampolino piccolo femminile, finale (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

20.17 Snowboard – Big Air maschile, finale (terza manche) (Ian Matteoli)

21.10 Hockey su ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-Canada

22.05 Pattinaggio su ghiaccio – Gara a squadre, free dance (Guignard/Fabbri)