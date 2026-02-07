Olimpiadi 2026 LIVE, risultati di Milano Cortina in diretta e medaglie degli italiani in gara: Franzoni e Paris per l’oro

I risultati delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 in diretta: gli italiani in gara oggi e il medagliere aggiornato. Diretta tv e streaming dalle ore 10:05 sui canali Rai ed Eurosport (inclusi nel pacchetto DAZN). Grande attesa per tutti e quattro gli azzurri nella discesa libera maschile, in primis Franzoni e Paris. Più difficile che vada a medaglia Francesca Lollobrigida, che non è al meglio: mai però sottovalutare la classe dell'argento di Pechino nel pattinaggio di velocità. Potrebbe invece fare il botto Ian Matteoli, che si è clamorosamente qualificato come secondo tra i finalisti del big air di snowboard.
Queste le gare di oggi 7 febbraio ai Giochi olimpici invernali 2026 (in grassetto le gare che assegnano medaglie):
10.05 Curling – Doppio misto, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia
10.30 Sci Freestyle – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche) (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)
11.30 Sci alpino – Discesa libera maschile (Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse)
11.30 Sci alpino – Discesa libera femminile, terza prova cronometrata (Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago)
11.35 Sci Freestyle – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche) (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)
12.10 Hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Giappone
13.00 Sci di fondo – Skiathlon femminile (10 km + 10 km) (Anna Comarella, Maria Gismondi, Martina Di Centa)
13.30 Slittino – Singolo femminile, prove cronometrate 3-4 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)
14.00 SCI Freestyle – Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche) (Miro Tabanelli)
14.35 Curling – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia, Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-USA, Cechia-Corea del Sud
14.40 Hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia
15.05 Sci Freestyle – Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche) (Miro Tabanelli)
16.00 Speed Skating – 3000 metri femminili (Francesca Lollobrigida)
16.40 Hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Finlandia
17.00 Slittino – Singolo maschile, prima manche (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)
17.45 Salto con gli sci – Trampolino piccolo femminile, trial round (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)
18.32 Slittino – Singolo maschile, seconda manche (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)
18.45 Salto con gli sci – Trampolino piccolo femminile, primo turno (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)
19.05 Curling – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Norvegia, USA-Corea del Sud, Canada-Estonia, Svizzera-Cechia
19.30 Snowboard – Big Air maschile, finale (prima manche) (Ian Matteoli)
19.45 Pattinaggio di figura – Gara a squadre, short program maschile (Daniel Grassl)
19.53 Snowboard – Big Air maschile, finale (seconda manche) (Ian Matteoli)
19.57 Salto con gli sci – Trampolino piccolo femminile, finale (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)
20.17 Snowboard – Big Air maschile, finale (terza manche) (Ian Matteoli)
21.10 Hockey su ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-Canada
22.05 Pattinaggio su ghiaccio – Gara a squadre, free dance (Guignard/Fabbri)
Olimpiadi Invernali 2026, le gare di oggi a Milano-Cortina: orari tv il 7 febbraio
Oggi sabato 7 febbraio le Olimpiadi di Milano Cortina entrano nel vivo dopo la cerimonia d'apertura con un ricco programma che assegna le prime medaglie. Saranno cinque gli eventi che avranno un vincitore. Si parte al mattino con la discesa libera maschile di sci alpino sulla mitica pista Stelvio di Bormio, dove c'è grande attesa per gli azzurri Franzoni e Paris. Nel pomeriggio seguirà lo skiathlon femminile di sci di fondo (10 km in tecnica classica più 10 km in skating). Poi, sul ghiaccio, arriveranno i 3000 metri donne nel pattinaggio di velocità: occhi puntati sulla nostra Francesca Lollobrigida. In serata, a Predazzo, spazio al trampolino piccolo individuale femminile nel salto con gli sci, una delle novità più attese per le donne in questa disciplina. Infine, a chiudere la giornata a Livigno, la finale del big air maschile nello snowboard, in cui è presente l'azzurro Ian Matteoli.
Ecco l'elenco completo delle gare di sabato 7 febbraio ai Giochi invernali 2026, col relativo orario in TV e gli italiani presenti (in grassetto le prove che assegnano medaglie):
