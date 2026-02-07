Chi è Francesca Lollobrigida, la pattinatrice e campionessa mondiale alle Olimpiadi Milano Cortina 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con suoi capelli biondissimi (oggi con qualche richiamo castano in più rispetto al dorato dei primi anni sul ghiaccio), il sorriso sempre acceso (quello a dir poco costante) e luminoso, una chiara incapacità di stare ferma (d’altronde lo diceva anche Nietzsche che per essere “una stella danzante” bisogna avere il caos dentro) che l'ha contraddistinta lungo una carriera per cui si può usare il termine “eroina dei due mondi”, Francesca Lollobrigida è la nostra carta principale per lo Speed Skating al femminile in questi Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. O almeno lo era.

Fino a pochi giorni fa tutti la guardavamo un po’ perplessi per i risultati in stagione ma anche fiduciosi che ci fosse un po’ di scena e molta preparazione per i Giochi, ma in una recente intervista ha dichiarato di aver avuto un’infezione virale che l’ha debilitata, non l’ha fatta allenare come voleva e l’ha portata sul ciglio dell’abbandono allo sport. Quindi sul ghiaccio olimpico Francesca per noi sarà un enorme punto interrogativo con i pattini, ma lo sarà anche per le avversarie.

Francesca Lollobrigida a Milano-Cortina 2026, le origini dalle rotelle al ghiaccio

Nel pattinaggio a rotelle Francesca Lollobrigida era un "Messi" o una “Lindsey Vonn", scegliete voi, essendo arrivata a 15 medaglie d'oro mondiali in diverse specialità. Tutto merito suo, ma anche di papà Maurizio, altro grande campione di questo sport che nei pressi di Casal de’ Pazzi, in zona Tiburtina, a Roma, metteva i pattini ai piedi a Francesca fin dall'età abbastanza acerba di 14 mesi. Era ed è uno sport bellissimo il pattinaggio a rotelle ma se manchi alle Olimpiadi sei uno sport quasi senza uno scopo.

E allora un bel giorno Francesca ha deciso di riportare la sua passione in un altro sport, che all'occhio profano può sembrare simile, ma in cui devi ricostruire tutto, dal fisico alla tecnica, dalle attrezzature alla gestione della gara. Nonostante sia un altro mondo, e non semplicemente il paese confinante e più freddo come molti pensano, Lollobrigida inizia una carriera anche nello Speed Skating su ghiaccio, diventando campionessa mondiale sui 5000, campionessa europea nella Mass Start e vincendo altre cinque medaglie fra il massimo torneo globale e continentale, oltre a portare a casa cinque successi in Coppa del Mondo.

Francesca Lollobrigida è una delle atlete su cui l’Italia punta per una medaglia.

L'esordio alle Olimpiadi e l'argento a Pechino 2022

Francesca aveva deciso di lasciare lo sport in cui dominava, sobbarcandosi viaggi in verticale lungo lo Stivale tra Roma e Baselga di Pinè che non solo stancavano l’atleta e il padre trasportatore e in parte allenatore, ma anche i mezzi di trasporto in quanto quattro macchine sono cadute durante la missione. Ma i tanti chilometri percorsi da automobili alla fine sfinite sono valsi tutti perché ai Giochi di Sochi 2014 il sogno di Francesca si avvera. Bisogna però prendere la mano con le Olimpiadi e al primo giro finisce 23esima sui 3000m.

Negli anni successivi accadono due cose interessanti: la prima è che Lollobrigida prende confidenza con il nuovo sport e inizia a crescere in maniera decisa, la seconda è l'introduzione della Mass Start nel programma olimpico. In quella a rotelle, fatta di botte e spinte lei era un asso, qui parte più o meno allo stesso livello delle altre, quindi perché non provarci sul serio? A PyeongChang 2018 è decima nei 1500, tredicesima nel 3000 e settima nella Mass Start, sbagliando nel finale. Pechino 2022, a 31 anni è perfetta. Ma non c'è solo il bronzo nella Mass Start, puntata da anni e alla fine infilzata, perché prima, con il tempo di 3.58.06 Lollo vince un argento strepitoso sui 3000, preceduta solo dal fenomeno Irene Schouten, che in quell'edizione vince tre ori e il bronzo nell'Inseguimento a squadre.

Il figlio Tommaso e la nuova sfida olimpica

Non di sole medaglie però vivono una donna e un uomo. Il 26 maggio 2023 la stagione dello Speed Skating è bella che finita ma Lollobrigida non l'ha proprio disputata perché in attesa di Tommaso, che proprio quel giorno nasce. L'idea di fermarsi definitivamente non ha mai sfiorato Francesca (se non dopo questa disgraziata infezione proprio nell’anno olimpico), sempre capace di muoversi e sfidarsi, oltre che sfidare le altre nelle gare che ci sono da fare. Oggi l'obiettivo è Milano-Cortina con un figlio in braccio, magari sul podio, magari sia sui 3000 che nella Mass Start, tutto è possibile per la nostra eroina dei due mondi. Se davvero volare è come pattinare, perché servono equilibrio e fede, come ha scritto James Matthew Barrie, l’autore di Peter Pan, allora Francesca è pronta per sorprenderci ancora.