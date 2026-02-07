Gli orrori della telecronaca Rai alle Olimpiadi: non riconosciuti i tedofori e la presidente del CIO

Il direttore di RaiSport Paolo Petrecca ha realizzato, con Genovesi e Belmondo, la telecronaca della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi 2026. Il suo commento non è passato inosservato, a causi di un paio di grossolani errori.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le Olimpiadi Invernali 2026 sono ufficialmente iniziate. L'attesissima Cerimonia d'Apertura è stato un evento globale. Non poteva essere altrimenti considerata la portata dell'evento. Grandi ospiti e personaggi noti sugli spalti. A fare notizia, però, è anche il commento della Rai che non è passato inosservato né sui social né dagli appassionati telespettatori che hanno notato una serie di errori del direttore di RaiSport Paolo Petrecca, chiamato a sostituire in telecronaca Auro Bulbarelli.

Il direttore di RaiSport Petrecca ha realizzato la telecronaca

Della telecronaca, o meglio dei telecronisti Rai per la Cerimonia di Milano Cortina 2026 se ne parla da tempo. Si, da tanto tempo. Perché da più parti si voleva che Franco Bragagna tornasse al commento, ma non è stato così. Il giornalista, decano, profondo conoscitore dello sport, ha dovuto cedere il passo. Ufficialmente era stato designato Auro Bulbarelli, uno dei vicedirettori di RaiSport, che però nei giorni scorsi ha compiuto una gaffe che gli è costata il posto. Lo ha sostituito il direttore Paolo Petrecca, che è stato affiancato dallo scrittore Fabio Genovesi e dall'ex campionessa olimpica Stefania Belmondo.

"Ecco Mattarella in prima fila con la figlia", ma era la presidente del CIO

La telecronaca di Petrecca non è passata inosservata. Un errore iniziale, magari dovuto anche alla grande emozione, poi però una serie di gaffe che devono essere bollate come tali, non come semplici defaillance. Quella più clamorosa riguarda il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, più spesso cercato dalle telecamere. In un momento Petrecca osserva il Capo di Stato e dice: "Ecco Mattarella in prima fila con la figlia ad applaudire". Errore grave. Perché è vero che il Presidente in occasioni importanti è accompagnato dalla figlia, ma al suo fianco c'era la presidente del CIO Kirsty Coventry. Errore non da poco.

Leggi anche Brignone sulle spalle di Mosaner, Tomba e Compagnoni accendono il braciere delle Olimpiadi

Sei campioni del mondo della pallavolo con la fiaccola

L'evento è continuato, qualche affermazione personale è stata discutibile, ma tant'è. Poi è arrivato il momento del gran finale. Dopo l'esibizione di Andrea Bocelli si sono presentati con la fiaccola due campioni del calcio: Bergomi e Franco Baresi, che dopo essersi avvicinati al nucleo hanno passato la fiaccola a tre atleti. E lì è venuto fuori il pressappochismo, per niente giustificabile.

Tre atlete ricevono la fiaccola, viene riconosciuta solo Paola Egonu. Le tre pallavoliste consegnano la fiaccola a tre colleghi, in totale sono sei campionissimi – questa è un'era d'oro per la pallavolo italiana. Nemmeno un nome, nemmeno uno, e pure sono tutti grandi campioni, che chi mastica quotidianamente lo sport dovrebbe conoscere a perfezione. Con Paola Egonu c'erano Carlotta Cambi e Anna Danesi, che ha ceduto la fiaccola a Simone Giannelli, scortato da Nicola Anzani e Luca Porro. Due errori mastodontici che non sono passati né possono passare inosservati.