Tsunami Italia agli Europei di Nuoto, leader nel medagliere: 13 medaglie in 2 giorni di gare Sei ori, sei argenti e un bronzo è il bilancio provvisorio agli Europei di nuoto di Roma. L’Italia più forte di sempre ha conquistato 13 medaglie in due giorni di gare.

Simona Quadarella felice per la conquista dell’oro negli 800 stile libero femminili. Un grande successo per l’azzurra, al terzo trionfo continentale nella specialità.

Due giorni di gare, 13 medaglie. Sei ori, sei argenti e un bronzo è il bilancio provvisorio agli Europei di nuoto di Roma. L'Italia più forte di sempre (benedetta dalla ‘divina' Federica Pellegrini) si abbatte come uno tsunami, fa incetta di vittorie e piazzamenti, conquista finali che possono incrementare il bottino del medagliere nei prossimi giorni. È un'onda anomala che tracima dalle vasche del Foro Italico e ribadisce la propria forza nella rassegna continentale. Era la nazionale più attesa, finora non ha deluso le attese. Ed è solo all'inizio.

Dal nuoto artistico agli stili, il filotto è stato pazzesco, tambureggiante considerata la scansione delle discipline nel calendario giornaliero. L'antipasto è servito dalle coreografie eseguite con perfezione, l'abbuffata arriva quando al tuffo vanno i big. E fanno sfracelli in apnea, tra sbuffi e spruzzi oppure eseguendo con armonia le esibizioni più spettacolari. Ed è solo all'inizio, nell'attesa di vedere Super Greg Paltrinieri e Bendetta Pilato.

Incantevole. Non c'è definizione migliore per Giorgio Minisini, salito sul podio più alto nel ‘solo tecnico' artistico. Era all'esordio internazionale, ha tenuto col fiato sospeso e un ‘ohhh' di meraviglia il pubblico con il suo esercizio ‘A Plastic Sea'. A suo modo ha scritto la storia nella specialità che per gli uomini ha segnato un debutto in questa rassegna continentale. Il dominio è stato assoluto: 85.7033 punti (26.4000 di esecuzione, 25.9000 l'impressione artistica, 33.4033 gli elementi).

Linda Cerruti e le ragazze dell'highlight hanno aggiunto la ciliegina sulla torta nel sincro. Argento nel ‘solo tecnico' per la prima con ‘The storm'. "È stata un'emozione indescrivibile – ha ammesso in tv -. È uno dei momenti più importanti della mia carriera perché è una rivincita dopo la mancata medaglia del Mondiale. Me la sono goduta". Stesso esito anche nella prova a squadre: Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala, Francesca Zunino hanno rasentato la perfezione sulle note di ‘Highlight Flags of Our Fathers di Rise of Evil'.

Italia al comando nel medagliere degli Europei di Nuoto: sono 13 dopo 2 giorni di gare.

Il meglio del secondo giorno di gare, però, arriva nel tardo pomeriggio. Doppietta azzurra nei 100 rana: Nicolò Martinenghi infila al collo l'oro in 58″26 e Federico Poggio (58″98) l'argento. Thomas Ceccon fa esplodere il Foro Italiano, è oro nei 50 farfalla in 22″89. La pioggia di medaglie cade copiosa sulla Capitale e, in serie, ne arrivano altre tre, di cui altre due del metallo più prezioso: Margherita Panziera è prima nei 200 dorso in 2'07″13; Simona Quadarella è la regina dello stile nella sua Roma con il tempo di 8'20″54, un risultato eccezionale perché il terzo consecutivo negli 800; in chiusura arriva l'argento nella 4×100 mista mixed con Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro che completano la prova in 3'43″61.