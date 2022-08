Minisini e Ruggiero ancora oro nel nuoto artistico agli Europei! l’Italia ha una coppia da leggenda Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero hanno vinto un’altra medaglia d’oro in coppia agli Europei di nuoto artistico, trionfando anche nel duo tecnico misto. Per Minisini è il quarto oro di questi campionati mostruosi per lui. Ancora sul podio anche Linda Cerruti, che con Costanza Ferro ha centrato il bronzo nel duo tecnico femminile.

A cura di Paolo Fiorenza

Campionati Europei di nuoto artistico da sogno per Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, che hanno dato all'Italia la seconda medaglia d'oro in coppia, trionfando oggi nel duo tecnico misto dopo il successo in quello libero di sabato scorso. Per Minisini, autentico dominatore di questa edizione, si tratta addirittura del quarto oro, avendone vinti anche due in singolo, nel solo libero e nel solo tecnico: il 26enne romano è un gigante, un fuoriclasse della specialità, e ha trovato al suo fianco una degna compagna d'arte nella 22enne capitolina.

I due atleti di casa entravano da favoritissimi nella prova del duo tecnico misto, che chiude un'edizione dei campionati Europei storica per l'Italia, e non hanno deluso le attese, superando le coppie spagnola e slovacca e facendo esplodere il pubblico dello Stadio Nicola Pietrangeli al Foro Italico. Non ce n'è stato ancora una volta per nessuno: Minisini e Ruggiero hanno stravinto col punteggio di 89.3679 dopo aver messo in acqua una routine meravigliosa. I campioni del mondo in carica – titolo vinto a giugno a Budapest – hanno dunque doppiato l'oro del duo libero misto, scolpendo il loro nome in maniera indelebile nella storia dello sport azzurro.

La mattinata di chiusura del programma del nuoto artistico (una volta chiamato sincronizzato) agli Europei di Roma è stata resa ancora più dolce dalla medaglia di bronzo vinta in precedenza da Linda Cerruti e Costanza Ferro nel duo tecnico misto femminile, dietro le coppie ucraina e austriaca. Anche per loro è un bis rispetto al duo libero, dove ugualmente avevano ottenuto il bronzo, per la Cerruti è la quinta medaglia degli Europei. Su 11 gare che si sono disputate nell'artistico, l'Italia ha portato a casa 11 medaglie: un dominio che fa il paio con quello del nuoto in corsia.