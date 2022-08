Impresa di Acerenza, l’azzurro vince l’oro nei 10 km in acque libere agli Europei di Roma Acerenza fenomenale. L’Italia vince un’altra medaglia d’oro agli Europei. Acerenza finalmente vince un oro e lo fa nella 10 km in acque libere.

A cura di Alessio Morra

Una vittoria esaltante di Domenico Acerenza che con una rimonta spaziale ha vinto la 10 km in acque libere agli Europei di nuoto. L'atleta lucano è riuscito a imporsi in modo davvero esaltante in una gara ricca di colpi di scena. Nella gara femminile medaglia d'argento per Ginevra Taddeucci, battuta dalla tedesca Back.

Il racconto della gara vinta da Acerenza. Betlehem va in fuga, scappa, subito, ha un margine enorme, ma al di là delle pessime condizioni del mare si capisce presto che non può reggere 10 km in acque libere così, con un ritmo indiavolato. I due francesi Fontaine e Olivier si mettono all'inseguimento, così come Paltrinieri e Acerenza. Greg è il favorito, ma fa molta fatica a tenere il ritmo dei primi, e paga il ritmo altissimo, come dirà poi nell'intervista in TV. Paltrinieri prosegue la sua marcia, ma nel finale crolla, molto dopo il magiaro Betlehm. Per l'oro restano in tre: i due francesi e Acerenza, che ha l'occasione della vita.

Mimmo è forte, è cresciuto, ma ha vissuto fin qui all'ombra di Greg, vice-campione del mondo pochi mesi fa, vice-campione d'Europa ieri. Senza Paltrinieri per le medaglie l'occasione era ghiotta e Acerenza l'ha sfruttata con un rush finale splendido. Oro.

Dopo l'abbraccio con Paltrinieri in diretta TV, Acerenza in diretta Rai ha detto: "Questa gara è stata difficilissima. Il primo giro avevo saltato il rifornimento perché c'era una barca davanti, al secondo giro non ho capito chi era davanti, al terzo ci hanno detto che ero a 50 secondi. Il mare era molto mosso e non era semplice nuotare. Una faticaccia, ma sono super felice. Vorrei fare un ringraziamento alle mie due società: le Fiamme Oro e i Canottieri Napoli".

Argento nella 10 km in acque libere per Ginevra Taddeucci.

Splendida prova anche di Ginevra Taddeucci che nella 10 km in acque libere femminile ha cullato a lungo il sogno della medaglia d'oro, ma nel finale è stata battuta dalla tedesca Beck, specialista delle acque libere che ha trovato lo sprint e ha vinto la medaglia più prestigiosa.