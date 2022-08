Italia sontuosa agli Europei, arriva l’ennesimo oro con Acerenza, Paltrinieri, Bruni e Taddeucci Una domenica da urlo per l’Italia del nuoto agli Europei di Roma, con l’ennesimo oro arrivato nel Team Event in acque libere grazie a Bruni, Taddeucci, Paltrinieri e Acerenza.

A cura di Marco Beltrami

Una domenica bestiale ancora una volta per lo sport italiano. Arriva un'altra gioia dal nuoto, in questi Europei disputati a Roma rivelatisi trionfali per i nostri colori. A regalarla il quartetto formato da Bruni, Taddeucci, Paltrinieri e Acerenza che hanno vinto l'oro nel Team Event in acque libere, con una prova eccezionale.

Pochi minuti dopo l'argento conquistato nei tuffi nel sincro dai tre metri, conquistato dagli ottimi Marsaglia e Tocci, arriva dunque un'altra soddisfazione per l'Italia, che ha vinto la medaglia d'oro nella 4×1250 in acque libere andata in scena in quel di Ostia. La staffetta azzurra, composta in prima frazione da Rachele Bruni, poi da Ginevra Taddeucci e infine da Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, si è rivelata imbattibile per gli avversari. Netto infatti il distacco accumulato nel finale, su Ungheria e Francia che si sono dovute accontentare rispettivamente di argento e bronzo.

Questo successo, permette all'Italia di rendere ancor più eccezionale il risultato agli Europei di nuoto. Si tratta infatti della ventiquattresima medaglia d'oro, la seconda di giornata dopo quella conquistata sempre da uno scatenato Domenico Acerenza, nella 10 chilometri in acque libere. Proprio Acerenza per nulla stanco ha poi dato un importante contributo per quella che per lui è una doppietta.

In attesa delle ultime gare, questi Europei si stanno confermando strepitosi per gli atleti italiani che di fatto hanno portato a casa medaglie in tutte le discipline. 67 quelle complessivamente conquistate, per un primo posto nettissimo nel medagliere, con un abisso rispetto ai secondi della Gran Bretagna fermatisi a quota 25. Basta il dato numerico dunque per sottolineare i meriti dei nostri atleti, che oltre ai 24 ori, hanno messo in cascina altrettanti argenti e 19 bronzi. E non finisce qui.