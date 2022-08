Rabbia Italia, 5 medaglie spazzate via dalla decisione dei giudici: caos in mare nella 25 km di fondo L’Italia del nuoto di fondo aveva accarezzato il sogno di chiudere gli Europei con un pokerissimo di trofei la 25 km nelle acque salmastre di Ostia. Poi è successo di tutto, fino alla decisione della giuria di fermare la gara per motivi di sicurezza a causa delle condizioni del mare. Ma i concorrenti avevano superato la metà del percorso, arrivando a pochi chilometri dal traguardo.

Dario Verani era al comando della gara maschile quando, dopo oltre 20 km, la gara di nuoto di fondo è stata interrotta.

Tre, forse cinque medaglie. L'Italia del nuoto di fondo aveva accarezzato il sogno di chiudere con un pokerissimo di trofei la 25 km nelle acque salmastre di Ostia. Poi è successo di tutto: il mare che da un po' mosso al mattino è divenuto più insidioso, le correnti, un difetto di comunicazione che mette in allarme i nuotatori, la gara che prosegue/sembra a rischio ma prosegue, concorrenti che si ritirano, la decisione inattesa di fermare la competizione per "motivi di sicurezza", il conciliabolo dei giudici di gara che dura ore e intorno alle 20 partorisce una beffa tremenda per gli azzurri.

Dopo una sfida in mare che si era spinta oltre la metà del percorso (rendendo così valido ogni piazzamento anche in caso di stop) nessuno aveva immaginato che l'epilogo avrebbe riservato una coda polemica così forte.

E così, dopo la combinazione oro/argento di Paltrinieri e Acerenza nella 5 km del mattino, all'Italia è toccato ingoiare il boccone amaro della cancellazione di ogni sforzo compiuto in quel momento tanto in campo maschile quanto in quello femminile.

Mario Sanzullo aveva al collo la medaglia d’argento virtuale prima che scoppiasse il caos.

Nel primo caso, quando mancavano una manciata di chilometri al traguardo erano tre gli italiani davanti a tutti: Mario Sanzullo, Dario Verani, Matteo Furlan. Un tris potenziale di oro/argento/bronzo. Nel secondo, fino a pochi istanti prima della pausa, la francese Caroline Jouisse scandiva il ritmo in testa, seguita da Barbara Pozzobon, e Veronica Santoni con l'altra azzurra, Silvia Ciccarella, più indietro. Anche in questo caso due podii virtuali.

Cosa è successo? Le condizioni del mare hanno influito sulla scelta ma la confusione generata da una gestione della gara che ha sollevato perplessità la fa da padrone tra le proteste dei nuotatori. A spiegare bene qual è il livello di disagio e disorientamento sono le parole di Dario Verani ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo nuotato per oltre 20 chilometri… c'è grande delusione".

Barbara Pozzobon era seconda al momento dell’interruzione della 35 km di fondo femminile: è tra gli italiani beffati dalla decisione della giuria.

Il caos scoppia alle 16.30 quando la giuria è pronta a fermare la gara ma nonostante le bandiere gialle e rosse – e un mare proibitivo – in acqua la competizione prosegue. Il gruppo si sgrana, c'è chi abbandona ma si va avanti. Alle 18 lo stop e l'annuncio che i risultati erano stati congelati perché erano in corso valutazioni da parte dei commissari.

Due ore più tardi il verdetto che è un pugno nello stomaco: gara cancellata, medaglie non assegnate. "Lasciare tutto al caso e non sapere che la gara è finita è inammissibile – ha aggiunto Verani, reduce dal titolo mondiale -. Siamo ad un campionato europeo…".