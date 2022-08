Bertocchi e Pellecani d’argento, un’altra medaglia negli Europei di tuffi per l’Italia Oro alla Germania, argento invece per l’Italia. Bertocchi e Pellacani seconde nel trampolino da 3 metri negli Europei di tuffi a Roma.

A cura di Alessio Morra

Un'altra medaglia per l'Italia negli Europei di tuffi a Roma. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani sono arrivate seconde nel sincro femminile da 3 metri. Oro per la Germania, bronzo per la Svezia. Si amplia il medagliere dell'Italia anche nei tuffi. Un agosto magnifico per il nostro sport che coglie medaglie in tantissime discipline.

Nella piscina del Foro Italico Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi hanno vinto la medaglia d'argento nel sincronizzato misto femminile del trampolino da 3 metri. Le due azzurre, campionesse nel 2018, hanno chiuso con un punteggio di 260.76 e sono state autrici di una grande prestazione, se si considera che hanno commesso un errore nella seconda rotazione e che Bertocchi non era al top della forma. L'oro è andato con merito alla Germania, bronzo alla Svezia, un'autentica sorpresa che ha addirittura del rammarico perché poteva nell'ultimo tuffo anche superare l'Italia.

Pellacani e Bertocchi nel 2018 vinsero l'oro agli Europei, ma un anno fa conquistarono l'argento negli Europei, pochi giorni prima dei Giochi di Tokyo. Adesso un'altra medaglia. La quarta in assoluto per Pellacani, la seconda per Bertocchi. L'Italia prosegue a fare incetta di medaglie in un Europeo che è veramente stellare.