Marsaglia e Tocci medaglia d’argento nei tuffi agli Europei! Grande prova nel sincro dai 3 metri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci vanno ancora a medaglia nei campionati Europei di Roma: i due tuffatori azzurri centrano l’argento nel sincro dal trampolino 3 metri.

A cura di Paolo Fiorenza

Ancora una medaglia per l'Italia nei campionati Europei di nuoto in corso a Roma e ancora i nomi di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci sugli scudi: la coppia azzurra, già medagliata singolarmente nei giorni scorsi, ha vinto uno splendido argento nel sincro dal trampolino 3 metri. Il 25enne romano Marsaglia e il 27enne cosentino Tocci hanno chiuso col punteggio di 387.51 e si sono piazzati alle spalle della coppia inglese Harding-Laugher (412.83), bruciando per la seconda piazza di soli 3 punti gli ucraini Horshkovozov-Kolodiy (384.39).

I due campioni italiani hanno erano in testa dopo il quarto tuffo – un doppio e mezzo avanti con due avvitamenti eseguito magistralmente, che gli è valso ben 84.66 punti – ma nel tuffo successivo hanno ceduto il primo posto agli inglesi, che lo hanno mantenuto anche dopo il sesto e ultimo. Il duo azzurro è riuscito comunque a rintuzzare il tentativo di rimonta degli ucraini, riuscendo a portare a casa un argento pesantissimo.

È la medaglia numero 66 complessivamente per l'Italia in questi campionati Europei di nuoto considerando le corsie, le acque libere e i tuffi, un bottino sempre più trionfale per i colori azzurri. Il bilancio è poi da sogno per Lorenzo Marsaglia, che ieri aveva vinto la medaglia d'oro in singolo dal trampolino 3 metri, un successo continentale che mancava per l'Italia da 48 anni, dalle gesta di Klaus Di Biasi. Il romano in precedenza aveva messo in bacheca anche un argento nel trampolino da un metro, con Tocci che nella stessa gara aveva centrato il bronzo. Anche oggi i due campioni azzurri hanno dimostrato come l'intero movimento degli sport acquatici italiano sia assolutamente dominante in campo europeo.