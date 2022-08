Marsaglia d’argento, Tocci di bronzo nel trampolino da 1 metro, italiani beffati da Laugher Ancora medaglie per l’Italia negli Europei di tuffi di Roma. Secondo posto per Lorenzo Marsaglia, terzo per Tocci nel trampolino da 1 metro. Ha vinto l’oro Jack Laugher.

A cura di Alessio Morra

Dopo l'argento di Bertocchi e Pellacani, l'Italia conquista altre due medaglie nei tuffi. Argento splendido per Lorenzo Marsaglia, bronzo per Giovanni Tocci nel piccolo trampolino. L'oro è andato invece all‘inglese Jack Laugher. Quarto il tedesco Moritz Wesemann. Laugher torna campione agli Europei. Mentre l'Italia amplia il suo bottino di medaglie.

Un risultato eccezionale questo perché erano decenni che l'Italia non portava in una grande manifestazione nella stessa gara due tuffatori sul podio. L'ultima volta era accaduto con i miti Klaus Dibiasi e Giorgio Cagnotto. L'Italia sale con queste due medaglie a quota 8: 2 ori, 2 argenti, 4 bronzi. Dopo la finali di Marsaglia ha detto: "Questa è stata una gara fantastica, non sono stato perfetto, ma ho fatto una gara regolare". Mentre Tocci a caldo ha dichiarato: "L'esperienza mi ha sostenuto, è bello stare sul podio con un compagno di squadra".

La finale è tata molto bella. Tocci non parte benissimo, meglio fa Marsaglia, ma già dopo il secondo tuffo Laugher fa capire a tutti di essere più forti e più in palla. I due italiani comunque si mettono all'inseguimento e più vanno avanti e più ottengono migliori punteggi. Tocci rimonta e sale quarto, Marsaglia per un attimo fa sognare portandosi a una dozzina di punti dal rivale diretto prima del gran finale.

La gara per l'oro si decide all'ultimo tuffo, quella per il bronzo pure. Tocci con doppio salto mortale strappa applausi, si prende una standing oviation con oltre 74 punti: è medaglia. Marsaglia nell'ultimo salto fa il doppio e mezzo avanti con un avvitamento, ottiene 64 punti e coglie l'argento.