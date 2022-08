Minisini e Ruggiero spaziali, infiammano Roma nulle note dei Maneskin: campioni d’Europa Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero hanno vinto la medaglia d’oro agli Europei di nuoto di Roma, dominando la prova del duo libero misto. Bronzo per Costanza Ferro e Linda Cerruti.

A cura di Marco Beltrami

La giornata degli Europei di nuoto inizia benissimo per l'Italia. Subito una medaglia d'oro per la nostra squadra dal nuoto artistico, grazie all'eccezionale coppia formata da Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero. I due campioni del mondo in carica si sono imposti nel duo libero misto, in una prova letteralmente dominata. Festa grande anche per il bronzo ottenuto da Costanza Ferro e Linda Cerruti.

Si potrebbe definire come una medaglia annunciata quella della solidissima coppia formata da Minisini e Ruggiero. I due non hanno temuto la pressione e le aspettative, e si sono lasciati trascinare dalle emozioni, nella cornice del Nicola Pietrangeli, diventando un tutt'uno con i tifosi. Una prova esplosiva sulle note di Beggin' dei Maneskin, per i campioni del Mondo che hanno ottenuto il punteggio di 89.7333 con un abisso di cinque punti in più della Spagna. Bronzo per la Slovacchia.

Settimo oro per la nostra squadra, con Minisini che dopo lo storico oro nella prova individuale di ieri ha concesso il bis. Entusiasmo alle stelle e grandi sorrisi nel post-gara ai microfoni di Sky: "Volevamo far ballare il nostro pubblico, è stato incredibile. Grazie a tutto ci hanno fatto volare. Se cantavo in acqua? Era una musica così divertente e poi dopo tanta fatica". E l'Italia si gode questi due fenomeni, capaci di imprese che resteranno nella storia dello sport.

Poco prima era arrivata un'altra medaglia, di bronzo, grazie alla coppia Formata da Costanza Ferro e Linda Cerruti. Le due italiane sono scese in vasca per ultime nel duo libero, e hanno collezionato il punteggio di 91.700 alle spalle di Austria e Ucraina. Per la prima si tratta della terza medaglia dopo i due argenti delle prove a squadre, mentre per la seconda della quarta visto che ha anche ottenuto l'argento nel solo tecnico. Anche Linda ha gonfiato il petto dopo il risultato: "Siamo migliorate tanto, uno dei migliori esercizi. Ci siamo sentite una persona sola con un cuore unico. Siamo uscite piangendo insieme, ci siamo sentite bene".