Impresa di Thomas Ceccon, che vince l’oro nei 50 farfalla agli Europei di nuoto di Roma Dopo Panziera anche Ceccon vince la medaglia d’oro agli Europei di Roma.

A cura di Alessio Morra

Sul filo Ceccon trionfa nei 50 farfalla degli Europei di nuoto. Giornata splendida per l'Italia, perché prima di Thomas aveva vinto l'oro Margherita Panziera. Ceccon rappresenta il presente e il futuro del nuoto azzurro e a Roma ci si attende tanto da lui, l'avvio è stato splendido.

Ai Mondiali di Budapest, disputati poche settimane fa, Ceccon ha vinto due pesantissime medaglie d'oro e per questo a Roma le luci dei riflettori sono tutte su di lui. Non ha iniziato brillando nelle eliminatorie, ma, come lui stesso ha detto, ha bisogno di gestirsi per le tante gare. Nel momento decisivo ha fatto la differenza ed ha fatto la storia perché mai un italiano era riuscito a vincere una medaglia d'oro in una gara degli Europei di 50 metri. Thomas ce l'ha fatta a Roma con un gran finale. Ha sfiorato il suo personale, che è pure il record italiano, gli è ‘bastato' un 22"89 per precedere il francese Maxime Grousset di otto centesimi. Bronzo al portoghese Diogo Matos Ribeiro.

Continuano in modo straordinario gli Europei di Roma, iniziati nella giornata di giovedì. L'Italia sta facendo incetta di medaglie e si può dire realmente che questo è solo l'inizio. Solo limitandosi a descrivere le gare del pomeriggio odierno c'è da sottolineare la medaglia d'oro altrettanto splendida di Margherita Panziera, nuotatrice abituata a vincere. La veneta ha ottenuto il terzo oro di fila agli Europei. L'Italia ha tanti campioni nel nuoto, che si stanno facendo valere.

Queste le parole di Ceccon, che ha parlato a caldo ai microfoni della Rai: "Una gara nei 50 metri si può vincere o perdere per un attimo, oggi è andata bene a me perché l'olandese era andato meglio ieri. Forse ho sbagliato la partenza ma ci si gioca tutto sui centesimi. Mi sono riscattato".