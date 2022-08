Simona Quadarella regina d’Europa nella sua Roma, medaglia d’oro negli 800 stile libero Simona Quadarella si è presa la medaglia d’oro nella prova degli 800 metri stile libero. Prova di forza e terzo titolo consecutivo nella sua Roma.

A cura di Marco Beltrami

Nessuna sorpresa nella prova degli 800 metri stile libero, in una giornata eccezionale per l'Italia agli Europei di nuoto. Simona Quadarella davanti al pubblico di casa ha conquistato la medaglia d'oro, confermando il titolo conquistato a Glasgow e Budapest. La classe 1998 ha regalato così la 12a gioia per la nostra squadra (sono diventate poi 13 grazie alla staffetta mista finale) che sta facendo letteralmente incetta di successi. Un trionfo quella di Simona, che ha staccato la Gose: impossibile per l'atleta della Germania riuscire a tenere il passo dell'Italiana.

Insomma, non ha sbagliato nulla la Quadarella che per la terza volta consecutiva si è piazzata sul primo gradino del podio nella rassegna continentale. Un tris simile a quello di poco prima di Margherita Panziera che inorgoglisce tutta l'Italia dello sport. Gestione sapiente quella della nuotatrice italiana, che dopo aver tenuto a bada la tedesca, l'ha staccata prendendosi così l'oro celebrato poi già in vasca con i tifosi impazziti di gioia per la loro concittadina che ha retto nel migliore dei modi la pressione. Terzo posto per la turca Tuncel. Menzione speciale anche per l'altra azzurra Martina Rita Caramignoli che ha chiuso con il quinto posto.

Insomma anche Simona Quadarella mette la firma su questi spettacolari Europei in cui l'Italia non ha avuto nemmeno il tempo di festeggiare i successi. Sono arrivate complessivamente altre 9 medaglie dopo le 4 di ieri, per un totale di 13 gioie al termine della seconda giornate di gare al Foro Italico. La gioia più grande è rappresentata dai quattro ori messi in bacheca: il primo è stato quello storico di Minisini, seguito poi dalla doppietta in pochi minuti di Panziera e Ceccon. Il fiore all'occhiello poi è arrivato in serata con Simona Quadarella, che ora proverà ad accrescere il suo bottino nei prossimi giorni.