Italia pigliatutto nel nuoto: argento nel libero combinato, è la medaglia numero 23 agli Europei Le ragazze del sincro hanno conquistato la medaglia d’argento nel libero combinato. È la numero 23 da quando sono iniziati gli Europei di nuoto, a conferma di un’Italia leader assoluta del medagliere.

Le azzurre hanno conquistato l’ennesima medaglia nel sincro agli Europei di nuoto di Roma. Dopo l’exploit di Minisini e Cerruti è arrivato anche l’argento nel libero combinato.

Medaglia numero 23 agli Europei. L'Italia pigliatutto, che nelle acque del Foro Italico di Roma sta dominando e facendo incetta di vittorie e piazzamenti, ha conquistato un altro podio pesante nel sincro. Dopo le esibizioni ancora una volta straordinarie di Minisini (oro) e Cerruti (argento) applaudite negli appuntamenti della mattina, nel primo pomeriggio è toccato alle ragazze azzurre stupire tutti.

L'argento è arrivato con le connazionali impegnate nel libero combinato. Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Veronica Gallo, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala le protagonista della sfida che sono riusciti a piazzarsi alle spalle dell'Ucraina (oro) e davanti alla Grecia (bronzo) con il punteggio di 92.6667 punti. Per l'Italia si tratta della medaglie numero 50 di sincro nella storia della rassegna continentale.

Rasenta la perfezione. Non c'è migliore espressione per raccontare la prestazione delle italiane che hanno messo in scena una coreografia particolare a corredo del grande lavorso svolto da Vlada Chigireva, Aleksandra Patskevic e Svetlana Romashina. In vasca, con stile ed equilibrio, movimenti calibrati e coordinati, le azzurre hanno raccontato il grande amore del Suleyman il Magnifico nell’impero ottomano. "La nostra è stata una grande performance – il commento col fiatone di Enrica Piccoli – e con le spinte sicuramente abbiamo fatto vedere le cose migliori".

Le ragazze della nazionale di sincro premiate con la medaglia d’argento nel libero combinato.

Lacrime di gioia e di commozione. Un pizzico in più c'è stata per Federica Sala che, come rivelato dalle compagne di squadra in diretta tv ai microfoni della Rai, dirà addio all'attività agonistica al termine della rassegna continentale nella Capitale.

"La medaglia fa passare tutta la stanchezza", è stata la reazione di Cerruti che ha commentato a caldo il calendario serrato di gare da una specialità all'altra. "La forza del pubblico e dei nostri allenatori ci ha aiutato – le parole di Costanza Ferro a Sky -. È stato bello ed emozionante gareggiare qui e questo è stato un modo per andare oltre le fatiche". Il podio è il frutto di un lavoro che regala orgoglio, per quanto l'Italia sta raccogliendo in casa, e spalanca una finestra sul futuro un chiave olimpica.