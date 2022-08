Giorgio Minisini mostruoso, terzo oro nel nuoto artistico agli Europei! Argento per Linda Cerruti Continua il dominio dell’Italia agli Europei di nuoto a Roma: Giorgio Minisini ha vinto la sua terza medaglia d’oro, nel libero maschile individuale, Linda Cerruti la suq quarta medaglia complessiva, centrando l’argento nel libero femminile individuale.

A cura di Paolo Fiorenza

Campionati Europei di nuoto da sogno per i colori azzurri quelli che si stanno svolgendo a Roma, sia in corsia che nell'artistico (ex sincronizzato). Anche oggi sono arrivate subito due medaglie pesantissime nel nuoto artistico, ancora con Giorgio Minisini e Linda Cerruti, rispettivamente oro e argento nel singolo libero maschile e femminile.

Il 26enne Minisini è il dominatore di questi Europei nell'artistico maschile: per il romano si tratta della terza medaglia d'oro, dopo quelle conquistate nel duo libero misto e nel solo tecnico. Un mostro della disciplina, che anche oggi ha trascinato il pubblico di casa con un esercizio meraviglioso. Col punteggio di 88.4667, Minisini ha annichilito la concorrenza, superando lo spagnolo Fernando Diaz del Rio, secondo con 83.3333 e il francese Quentin Rakotomalala con 78.000. Per il campione romano, due volte oro ai Mondiali di Budapest dello scorso giugno, non è mica finita qui, visto che domani cercherà un poker da leggenda nella finale del tecnico del duo misto.

(in aggiornamento)