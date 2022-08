Sfiora il podio poi libera il cuore in diretta tv, la proposta è emozionate: “Lollo sposami” Chiara Tarantino è l’azzurra che ha chiuso al quarto posto nella finale dei 100 metri stile libero. L’aspetto agonistico passa in secondo piano rispetto a quello sentimentale, l’italiana fa una richiesta speciale in tv subito dopo la gara. “Proposta accettata”, ma chi è Lollo?

"Lollo Sposami". Chiara Tarantino ha chiuso al quarto posto nella finale dei 100 metri stile libero agli Europei di nuoto. Ha ancora un po' di fiatone quando si presenta ai microfoni della Rai. È contenta, emozionata, soddisfatta. Si dice comunque felice per come sono andate le cose nell'appuntamento che tanto attendeva. In vasca, dinanzi al pubblico romano, ha dato il meglio di sé e adesso può tirare un sospiro di sollievo.

Dopo aver risposto alle domande sulla prova e sulle sensazioni provate, Tarantino si concede una piccola parentesi personale che va oltre il dato sportivo, la sua vita di atleta. Chiede il permesso: "Posso fare anche un saluto?", dice col sorriso stampato sulle labbra. Neo suoi occhi puoi leggere che ha qualcosa dentro da portare fuori, un sentimento che le esplode in petto e lascia che scorra via senza riserve. Prima fa un cenno a "Kosty e Sofy" poi prende coraggio e fa la proposta di matrimonio al fidanzato in diretta tv: "Lollo sposami". Un bel momento romantico che spiazza il reporter.

Chi è Lollo? È un collega. Si tratta di Lorenzo Mora protagonista nella semifinale dei 200 dorso con Matteo Restivo (entrambi qualificati per l'ultimo atto che può valere una medaglia). È lui stesso a rivelare di "aver accettato la proposta di matrimonio". Lo ha fatto ancora davanti alla telecamere della TV di Stato. "Così affronto i prossimi appuntamenti con una nuova consapevolezza".

L'azzurra ha sfiorato il podio e la medaglia di bronzo in una vasca durissima, difficile per la forza delle avversarie. Ha accarezzato il sogno di fare l'impresa e l'ha solo sfiorata ma l'esito della sua prestazione è stato comunque soddisfacente. Più forti l'olandese Steenbergen, che ha conquistato l'oro con il tempo di 53″24, la francese Bonnet seconda e con l'argento al collo grazie a 53″62 mentre il bronzo (sia con un distacco risicato) è andato alla britannica Anderson con 53″63.

Ai piedi del podio si sono piazzate la stessa Tarantino (quarta con un buon cronometro sui 54″13 che le è valso il nuovo personale) e Di Pietro (quinta con 54″18). La prima si è resa protagonista di una grande rimonta nella seconda parte della gara (recuperando dall'ultima posizione segnata a metà percorso) mentre la connazionale è calata alla distanza (era terza dopo 50 metri) ed è scivolata fino alla quinta piazza.

A chiudere la classifica finale sono state la slovena Jana Segel (sesta in 54″48), la francese Beryl Gastaldello (settima in 54″83) infine la svizzera Maria Ugolkova (ottava con il tempo di 54″92).